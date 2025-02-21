雙料視帝張振朗9字曝結婚計劃 與楊偲泳低調愛足5年網民盼有好消息
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37歲張振朗於上月舉辦嘅《萬千星輝頒獎典禮2024》中勇奪「馬來西亞最喜愛TVB男主角」以及「最佳男主角」2個獎項，超威水正式榮升「雙料視帝」！張振朗近日現身「77工作室」舉辦嘅春茗暨慶功宴後接受訪問，仲以9字大方回應與拍拖5年女友楊偲泳（Renci）嘅結婚大計……
張振朗父愛爆棚抱賴慰玲細仔
張振朗憑住2020年作品《反黑路人甲》與賴慰玲及朱敏瀚成為好友，上月宣布誕下細仔Kavis嘅賴慰玲日前就曬出張振朗同朱敏瀚探訪自己嘅照片，當中除咗有3人嘅合照外，仲有張振朗冧樣望實BB，父愛爆棚嘅畫面！唔少網民仲大讚張振朗抱BB姿勢好熟練，十分有人父樣，連賴慰玲都留言表示：「想交兩個仔比佢哋湊一日」、「感覺好幸福家庭」！
張振朗9字爆結婚計劃
張振朗2019年被爆出與楊偲泳（Renci）撻著，同年8月張振朗大方認愛，引來唔少網民熱議！不過張振朗與楊偲泳多年來就愛得低調，甚少在社交平台公開放閃。日前張振朗接受訪問時被問到打算幾時「生返個」，張振朗就表示自己向來都好鍾意小朋友，不過自己就未有打算：「真係要遲少少先，即係又啱啱攞完獎，咁真係要努力去搵吓錢先啦，要儲多個錢先。」
張振朗隨後又被問到是否已經認定楊偲泳，張振朗對此就鬼馬稱「唔知佢認唔認定我呢」，9字回應結婚計劃名。不過亦直言目前想先專注工作：「雙向嘅呢樣嘢，即係大家做好依家目前嘅嘢先，其他嘢就遲啲再算。」
撰文：東方新地圖片來源：ig@owencheung、ig@laiwinki、youtube@娛樂新聞台、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期