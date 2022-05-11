張敬軒演唱會｜林明禎送大馬名產榴槤 軒公收粉絲紙紮鐘：百無禁忌﹗
張敬軒演唱會｜每一場當尾場做
張敬軒開場唱完兩首歌就話：「多謝大家返嚟第十一場《張敬軒THE NEXT 20 演唱會》，真係百感交集，呢四個月發生好多事，我哋身邊，我哋香港都係﹗大家可以再坐返喺度，我要懷住好感恩嘅心好努力唱好每一首歌，每一場都當尾場咁做，我唔係講笑，話你聽，今晚有兩個嘉賓﹗」
張敬軒孖陳柏宇合唱《斷點》
第一個嘉賓是陳柏宇，張敬軒指對方要求唱《斷點》，而呢首歌是軒仔入行第二首派台歌曲﹗張敬軒細數和陳柏宇的緣分，過去有不少合作機會，一起走埠拍廣告，張敬軒大讚對方：「同佢做朋友好舒服，佢有嗰句講嗰句﹗份人好真﹗」而陳柏宇就話：「我同佢唔同嘅地方就係，我太直率，可能冇諗太多，但軒仔會好顧及別人感受，就算佢唔同意你嘅論點，都會好尊重你，呢點好重要﹗」全場拍爛手掌﹗
林明禎電暈張敬軒
之後請來當晚第二位嘉賓是林明禎，對住大馬女神嬌嗲溫柔，張敬軒多次招架不住﹗軒仔介紹林明禎出場：「佢係一位十分十分之善解人意，善良有智慧又聰明嘅女仔﹗」軒仔讚對方雙眼成日水汪汪好迷人，林明禎接話：「只會看到你才會這樣，今晚我係最幸福嘅女子﹗」張敬軒冧笑：「我真係接唔到落去喇﹗」
林明禎話要送禮，笑指張敬軒經常食白麵包唔夠營養，特別送上大馬名產榴槤，令軒仔又驚又喜，林明禎仲話叫軒仔當早餐咁食，軒仔話我冇工具劈開喎，林明禎即做出打電話手勢示意軒仔可隨時找她幫忙：「我可以幫你開﹗」全場大笑﹗其後二人合唱《只是太愛你》，林明禎展歌喉，全場大讚，最後，林明禎再次提出想做張敬軒的MV女主角，臨落台冧爆為軒仔打氣：「加油，我會想你﹗」再次冧到張敬軒暈大浪﹗
粉絲送紙紮鐘 張敬軒：回返個禮畀你，就係家屬票﹗
張敬軒發現觀眾席，有歌迷高舉一個閃令令牌，近看原來是紙紮，軒仔指住歌迷話：「又係你呀﹗呢位朋友每次都整啲好配合紅磡主題嘅燈牌畀我﹗我想問中間識閃嗰嚿黃色係咩嚟？鐘？你送個鐘畀我？紙紮鐘？你真係好嘢﹗重要啱啱好12個字係我扮MIRROR嘅樣，就憑你呢份創意，我真係要回返個禮畀你，就係我家屬票，送兩張尾場山頂位畀你﹗工作人員唔該幫我mark一mark呢位老兄，佢個牌，幫我化咗佢得㗎啦，真係大吉利是，呢啲紙紮禮物一年收一次夠喇，百無禁忌﹗」令台下觀眾又笑大叫﹗
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