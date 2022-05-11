張敬軒演唱會｜林明禎送大馬名產榴槤 軒公收粉絲紙紮鐘：百無禁忌﹗

張敬軒演唱會年初因疫情暫停，昨晚（10日）張敬軒為《張敬軒THE NEXT 20演唱會》餘下場數再上紅館舞台﹗演唱會請來大馬女神林明禎及陳柏宇任表演嘉賓，林明禎狂冧軒仔，搞到軒仔無力招架，又送上大馬名產榴槤，再次令見慣大場面的軒仔無法接招﹗