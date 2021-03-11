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張敬軒作頭炮歌手包起《勁歌金曲》 被無綫、ViuTV爭崩頭

東方新地 - 娛聞

曾志偉上任無綫高層後除了整頓星夢踢走何哲圖外，作為無綫最長壽音樂節目的《勁歌金曲》亦有所改變，由本周六（3月13日）起每集都會由一個歌手包辦全集，有如一場小型音樂會，改革後的頭炮就由張敬軒包起，他到電視城錄影時，更獲星夢新任CEO何麗全和無綫高層樂易玲到場探班，盡顯聲勢！另一邊廂，原來本周五（3月12日）軒仔亦會到ViuTV錄影音樂節目《Chill Club》，同時被兩邊電視台爭崩頭！

文：東方新地｜圖：張敬軒IG圖片、無綫娛樂新聞台影片截圖及新傳媒圖片庫

張敬軒獲無綫睇重

雖然張敬軒早前無出席到由曾志偉召開的《音樂永續 樂壇同享》記者會，但日前卻現身電視城為無綫音樂節目《勁歌金曲》錄影，原來他已有一年多未有錄過《勁歌金曲》，錄影過後星夢新任CEO何麗全和無綫高層樂易玲更齊齊現身探班，可見軒仔被睇重的程度。

軒仔透露今次上《勁歌金曲》是為了宣傳其新碟及演唱會DVD，當日何麗全和樂易玲兩位高層都有到場探班。
軒仔透露今次上《勁歌金曲》是為了宣傳其新碟及演唱會DVD，當日何麗全和樂易玲兩位高層都有到場探班。
相隔一年多再次見到好多TVB同事，令軒仔話非常開心，同時亦感觸良多。
相隔一年多再次見到好多TVB同事，令軒仔話非常開心，同時亦感觸良多。

眨眼變前輩

軒仔笑言近日睇住《聲夢傳奇》班十幾歲的樂壇新人，覺得自己在眨眼間已升級做了前輩，出道已有19年的他憶述自己作為新人時，亦是邊做邊學，講到對未來樂壇發展的睇法，軒仔就話希望將來能有更多音樂人可以同心協力，齊齊對樂壇作出正面的影響。

軒仔今次在《勁歌金曲》一連唱出了四首歌，十足一場小型演唱會。
軒仔今次在《勁歌金曲》一連唱出了四首歌，十足一場小型演唱會。
張敬軒作頭炮歌手包起《勁歌金曲》 獲何麗全、樂易玲探班揚聲勢
講到現時歌手們可以自由亮相各個電視台，軒仔表示：「好事！好似我經營餐廳、婚紗店同錄音室咁，百花齊放先有得做！」

獲贊助家電

軒仔又提到早前在社交網上分享其家傭「遮遮」不慎整壞家中電飯煲的「趣事」，軒仔笑言這次意外為他帶來了意想不到的許多廚房家電贊助，包括有氣炸鍋、真空煲、電飯煲、電子燉盅、麵包機等，他表示現正同「遮遮」一齊研究如何使用這些新「煲」。

張敬軒作頭炮歌手包起《勁歌金曲》 獲何麗全、樂易玲探班揚聲勢
軒仔家中的「遮遮」早前煲爆了他的電飯煲。
張敬軒作頭炮歌手包起《勁歌金曲》 獲何麗全、樂易玲探班揚聲勢
軒仔留言搞笑指「遮遮」對煲粥非常執著，令他食到好想「還俗」。

唱過《盛世仁傑》主題曲

被問到可會爭取唱劇集主題曲？軒仔笑言：「其實以前我都唱過《盛世仁傑》主題曲（歌名〈定局〉），都唔記得嗰時係咪喺舊時公司，再唱就要睇吓有冇監製搵我，同埋要睇劇本。」

張敬軒作頭炮歌手包起《勁歌金曲》 獲何麗全、樂易玲探班揚聲勢
軒仔笑言有機會的話比較想唱古裝劇的主題曲，因為有種史詩級感覺，他笑言：「同埋好似有一種情意結，可能因為由細睇TVB嘅古裝劇睇到大。」

而講到拍劇，軒仔笑言：「我客串過《四葉草》，依家草都變咗樹，哈哈！我個人比較鍾意拍古裝，以前都想過叫化妝師幫我黐頭套嚟睇吓，但又驚吊威吔，事關以前我拍廣告時試過吊足十幾個鐘，真係個個部位都痛，令我好擔憂身體嘅各種功能！」

軒仔08年曾在《四葉草》系列第三輯《盛裝舞步愛作戰》中客串過第一集，當時劇集女主角有衛詩雅和龔嘉欣。
軒仔08年曾在《四葉草》系列第三輯《盛裝舞步愛作戰》中客串過第一集，當時劇集女主角有衛詩雅和龔嘉欣。

被容祖兒叫張繼軒

談到正在內地參加選秀比賽節目的好友容祖兒手部受傷，軒仔表示第一時間已知道，他說：「睇到啲相都覺得痛，我已經叫咗北京啲同事買去疤膏畀佢，好在唔係整親塊面。佢一向工作好投入，但平時生活上就好粗心大意，試過叫咗我做『張繼軒』！」

軒仔指祖兒非常孝順，可能是因為身在內地，太掛住媽咪而受傷。
軒仔指祖兒非常孝順，可能是因為身在內地，太掛住媽咪而受傷。
張敬軒作頭炮歌手包起《勁歌金曲》 獲何麗全、樂易玲探班揚聲勢
祖兒叫軒仔做「張繼軒」，唔通係因為張繼聰係佢嘅表舅父？

無綫ViuTV兩邊走

問到今後是否可以在TVB與ViuTV兩邊走？軒仔笑言一向都可以，事實上本周五（3月12日）軒仔亦會到ViuTV，為其音樂節目《Chill Club》進行錄影，可說同時被兩邊電視台爭崩頭！

張敬軒作頭炮歌手包起《勁歌金曲》 獲何麗全、樂易玲探班揚聲勢
錄完《勁歌金曲》後，軒仔又為ViuTV音樂節目《Chill Club》進行錄影。

重溫曾志偉上場 星夢歌手效忠保位

曾志偉上場在電視城掀起巨浪，當年余詠珊一手將一班有線幫帶入無綫，黃翠如、洪永城、陸浩明、陳貝兒等個個水鬼升城隍，人人眼紅非議，今日卻憂余詠珊失勢而人人自保出招，掌管星夢娛樂的余詠珊老公何哲圖更敗走。曾志偉早前高調晒與三大唱片破冰功績，星夢歌手菊梓喬、周柏豪、吳若希、谷婭溦、JW等有份出席，為求自保個個轉舵誓師效忠志偉以保一命，不過昔日一姐的菊梓喬都只能靠邊站，而一度傳腰斬的《聲夢傳奇》亦獲放生，延至四月舉行。

張敬軒作頭炮歌手包起《勁歌金曲》 獲何麗全、樂易玲探班揚聲勢
09年因版稅風波及網絡使用權續約問題，無綫與四大唱片公司破裂。日前剛上任無綫副總經理的曾志偉，召何麗全回巢接管星夢，並舉行三大唱片公司破冰記者會《音樂永續樂壇同享》，揚言要團結樂壇重振聲威。
張敬軒作頭炮歌手包起《勁歌金曲》 獲何麗全、樂易玲探班揚聲勢
余詠珊老公何哲圖敗走，有指星夢歌手都為各自前景而憂心。

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