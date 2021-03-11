張敬軒作頭炮歌手包起《勁歌金曲》 被無綫、ViuTV爭崩頭

曾志偉上任無綫高層後除了整頓星夢踢走何哲圖外，作為無綫最長壽音樂節目的《勁歌金曲》亦有所改變，由本周六（3月13日）起每集都會由一個歌手包辦全集，有如一場小型音樂會，改革後的頭炮就由張敬軒包起，他到電視城錄影時，更獲星夢新任CEO何麗全和無綫高層樂易玲到場探班，盡顯聲勢！另一邊廂，原來本周五（3月12日）軒仔亦會到ViuTV錄影音樂節目《Chill Club》，同時被兩邊電視台爭崩頭！

文：東方新地｜圖：張敬軒IG圖片、無綫娛樂新聞台影片截圖及新傳媒圖片庫