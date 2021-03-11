張敬軒作頭炮歌手包起《勁歌金曲》 被無綫、ViuTV爭崩頭
文：東方新地｜圖：張敬軒IG圖片、無綫娛樂新聞台影片截圖及新傳媒圖片庫
張敬軒獲無綫睇重
雖然張敬軒早前無出席到由曾志偉召開的《音樂永續 樂壇同享》記者會，但日前卻現身電視城為無綫音樂節目《勁歌金曲》錄影，原來他已有一年多未有錄過《勁歌金曲》，錄影過後星夢新任CEO何麗全和無綫高層樂易玲更齊齊現身探班，可見軒仔被睇重的程度。
眨眼變前輩
軒仔笑言近日睇住《聲夢傳奇》班十幾歲的樂壇新人，覺得自己在眨眼間已升級做了前輩，出道已有19年的他憶述自己作為新人時，亦是邊做邊學，講到對未來樂壇發展的睇法，軒仔就話希望將來能有更多音樂人可以同心協力，齊齊對樂壇作出正面的影響。
獲贊助家電
軒仔又提到早前在社交網上分享其家傭「遮遮」不慎整壞家中電飯煲的「趣事」，軒仔笑言這次意外為他帶來了意想不到的許多廚房家電贊助，包括有氣炸鍋、真空煲、電飯煲、電子燉盅、麵包機等，他表示現正同「遮遮」一齊研究如何使用這些新「煲」。
唱過《盛世仁傑》主題曲
被問到可會爭取唱劇集主題曲？軒仔笑言：「其實以前我都唱過《盛世仁傑》主題曲（歌名〈定局〉），都唔記得嗰時係咪喺舊時公司，再唱就要睇吓有冇監製搵我，同埋要睇劇本。」
而講到拍劇，軒仔笑言：「我客串過《四葉草》，依家草都變咗樹，哈哈！我個人比較鍾意拍古裝，以前都想過叫化妝師幫我黐頭套嚟睇吓，但又驚吊威吔，事關以前我拍廣告時試過吊足十幾個鐘，真係個個部位都痛，令我好擔憂身體嘅各種功能！」
被容祖兒叫張繼軒
談到正在內地參加選秀比賽節目的好友容祖兒手部受傷，軒仔表示第一時間已知道，他說：「睇到啲相都覺得痛，我已經叫咗北京啲同事買去疤膏畀佢，好在唔係整親塊面。佢一向工作好投入，但平時生活上就好粗心大意，試過叫咗我做『張繼軒』！」
無綫ViuTV兩邊走
問到今後是否可以在TVB與ViuTV兩邊走？軒仔笑言一向都可以，事實上本周五（3月12日）軒仔亦會到ViuTV，為其音樂節目《Chill Club》進行錄影，可說同時被兩邊電視台爭崩頭！
重溫曾志偉上場 星夢歌手效忠保位
曾志偉上場在電視城掀起巨浪，當年余詠珊一手將一班有線幫帶入無綫，黃翠如、洪永城、陸浩明、陳貝兒等個個水鬼升城隍，人人眼紅非議，今日卻憂余詠珊失勢而人人自保出招，掌管星夢娛樂的余詠珊老公何哲圖更敗走。曾志偉早前高調晒與三大唱片破冰功績，星夢歌手菊梓喬、周柏豪、吳若希、谷婭溦、JW等有份出席，為求自保個個轉舵誓師效忠志偉以保一命，不過昔日一姐的菊梓喬都只能靠邊站，而一度傳腰斬的《聲夢傳奇》亦獲放生，延至四月舉行。