張敬軒做善長自掏腰包捐逾15,000件應援物資：聚沙成塔，福有油雞
第五波疫情近日稍有回落，但大家絕不能掉以輕心！繼早前郭富城打響頭炮捐贈抗疫物資後，今次又到張敬軒做善長喇！
張敬軒捐出15,000件應援物資
向來行善絕不手軟的張敬軒亦慷慨解囊，宣布捐出3,000個檢測包、6,000件成人口罩、5,000件成人面罩，以及1,000張食物券。軒公務求為逾15,000件應援物資「找對的人」，透過平台「Share for Good愛互送」將物品準確有效地送到有需要的受助人手上。同時軒公也為港人打氣：「還記得櫻花正開，我哋加把勁共同抗疫，之後一齊享受遲來嘅春天。」
張敬軒：福有油雞（攸歸）
為了讓更多善長仁翁響應捐款，軒公在社交平台出動「油雞」呼籲：「正所謂多多益善少少無拘種善恩得善果積少成多聚沙成塔福有油雞（攸歸）…… 唔係講笑，疫情嚴峻，對於好多家庭嚟講，食飯想叫碟油雞都係奢想。」
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張敬軒為「早餐界KOL」
張敬軒的家傭「遮遮」因為她的提供的「膳食」而成為IG紅人，而軒公亦化身成為「早餐界KOL」，為網民帶嚟不少歡笑聲！不過作為軒公老友嘅七仙羽七師傅都不甘示弱，在早前大年初一嘅ViuTV節目《七福星》入面就決定請軒公擦餐勁，直接挑戰遮遮嘅地位！
張敬軒被「遮遮」和「軒伯母」夾攻
軒公的「早餐界KOL」之稱，可以話係完全受家傭「遮遮」常為他準備一些地獄料理做早餐而出晒名，例子包括「薑蔥炒雞腎走腎」、字母方包等等，無不令軒公哭笑不得。但正如軒公講過「一遮還有一遮高」，軒伯母嘅廚藝亦唔講得笑，早前首創「唔知石屎定溶岩瓊咗十足月球表面早晨全餐」真係嚇到網民眼都凸埋！
即回顧部分佳作：
常見問題
善長人翁張敬軒將15,000件物資捐到那個機構？
善長軒公向來行善絕不手軟，是次透過香港首個捐贈配對平台捐出共1,5000件物資⋯⋯詳情請看
善長人翁張敬軒作出什麼「油雞」呼籲？
善長軒公是次捐物資行動除了幫助到更多基層人士外，更希望藉此引起更多善長仁翁齊齊行動⋯⋯詳情請看