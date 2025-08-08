張敬軒大方回應與歌迷開火真相 爆笑自嘲受Tyson Yoshi影響 化身「訓導主任」？
「芝士菠蘿包」引發歌迷爭議 張敬軒回應開火真相
事件起因於張敬軒在社交平台發帖大讚某款芝士菠蘿包「勁好味」，不少粉絲跟風購買嘗試，卻遭網民嘲諷該菠蘿包其實是某連鎖餐廳的「預製冰鮮菠蘿包」！該網民更酸言「偶像講嚿屎好食都啱」，惹怒軒公以千字長文回擊，痛斥：「你見唔妥啲嘢都搵我埋單」
與歌迷爭執後，張敬軒現身尖沙咀活動，笑稱今次像在「教仔」，因不少粉絲用他的頭像在網上挑起口舌，害他每次都得背鍋。他留言盼能「超渡」大家的EQ與IQ，教導粉絲做人別怕吃虧，更自嘲終於體會父母「恨鐵不成鋼」的心情，把粉絲當成自家仔女。他又說，現今經濟不景氣，大家和氣才能生財，不然財神站在旁邊也無用。他坦言這股火氣已積壓許久，見中港粉絲因文化差異引發爭執，甚至口角不斷，強調追星最重要是開心。
他表示理解年輕人有自己的溝通方式，但對於有女粉絲使用粗言穢語感到難以接受。他坦言自己的思想比較傳統，認為女孩子應該溫文爾雅，此番「愛的教育」展現出他對粉絲的關懷，希望引導他們建立良好的言行舉止。有網民留言表示：「軒公真係當fans係仔女咁教，好有愛！」、「公開講呢啲，真係需要勇氣，欣賞你嘅坦白。」
爆笑自比Tyson Yoshi 粗口要更流利
有趣的是，軒公在「訓導」期間，不忘發揮其幽默本色，笑稱自己如果要講粗口，必定要比好友Tyson Yoshi更流利，此話一出立即引來粉絲爆笑。眾所周知，軒公與Tyson Yoshi私交甚篤，過去曾在直播中互相「感染」，今次舊事重提，除了為嚴肅的「教育」環節增添輕鬆氣氛外，亦可見二人關係匪淺。
音樂學校即將落成 預留名額予圈中人
除了關心粉絲的言行，軒公亦在直播中透露其籌備多時的音樂學校將於今年內落成。他表示辦校其一目的是為樂壇培育新一代，更透露已預留部分名額給予圈中藝人朋友。 軒公近年積極提攜後輩，對推動樂壇發展不遺餘力，今次斥資開辦音樂學校，足見其對音樂傳承的熱誠與決心，不少網民大讚：「軒公真係為香港樂壇出心出力！」、「期待音樂學校嘅誕生，一定可以栽培出好多出色嘅音樂人。」