張敬軒宣布跨年演唱再加三場 戒掉一個壞習慣令體力夠撐足18晚
張敬軒今年事業勢如破竹，跨年演唱會〈THE NEXT 20 演唱會〉決定再度加開1月13、14、15日三場，滿足買唔到飛嘅歌迷！
文：東方新地 圖：張敬軒官方提供
最後一次加場
張敬軒今年頻頻成為話題人物，無論歌曲，網上平台自己節目，廣告，參予電視台節目等等，都大受歡迎，入行20週年演唱會，早前一開加到15場破曬他個人紀錄還滿足不到樂迷需要，需要再加三場。據演唱會總監馮貽柏表示，軒仔今次再度加場， 是幾經辛苦才能爭取回來的，十分多謝紅館對軒仔支持，希望一直買不到飛的歌迷，把握最後機會，因為這三場真的是終極加開，不會再加。
演唱會售票出現騙徒呃錢
對於一加再加，主角軒仔表示多謝樂迷對他的支持，他有能力的話就盡量唱多少少，免令歌迷失望， 「好多人向我呻訴買不到飛，最近我更收到歌迷PM，指買飛遇上騙徒呃錢，所以公司同我研究加場，我考慮過自己體力、工作上調配是否可以等等問題後，真心希望可以幫到歌迷朋友，等佢地可以有再買飛的機會，先答應加場。有歌迷朋友同我講，有騙徒冒稱是贊助商，指可以代買演唱會飛，但當大家付錢之後，便聯絡不上，損失慘重。我真係再勸喻大家多一次，千萬唔好向一些不明來歷的人買飛，不要受騙。」
撐夠18場演唱會妙法
加到18場，軒仔的歌首首都出曬名唱到飛天遁地，不是常人可以駕御，問到軒仔如何保養身體以應付這18場的體力，軒仔謂他最近已非常之咁保重自己身體，天氣轉冷不敢怠慢，不想病倒影響工作，「今次我有專業團隊照顧我聲帶健康，聲樂老師同照顧我聲帶的醫生商量過，得出來的專業見議，吩咐我唱五日休兩日係最好，咁樣聲帶就可以得到最佳狀態，所以公司一早就已經按照呢個專業意見去規劃我整個演出，相信我可以得到最佳休息。依家我唯一敵人就係部手機囉，哈哈，大家都知我有手機成癮症，成日一睇就唔知點解又天光，演唱會期間真係要戒，戒唔到點算？或者可能真係要搵人係演唱會收工之後，收走我部手機，咁我先可以早訓。」