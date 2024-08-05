張敬軒多倫多演唱會深情剖白遭打斷 粉絲怒斥無禮觀眾

張敬軒近日在多倫多舉行的演唱會中，吸引了大量粉絲前來支持。在演唱會上，張敬軒不僅演唱了多首深受歡迎的經典歌曲，還在台上分享了自己過去曾經患有情緒病的經歷，並對一直支持他的歌迷表達了感謝。然而，當他正在分享這段深情的故事時，卻有觀眾在下面大笑和亂叫，這一行為不僅打斷了張敬軒，也讓許多粉絲感到不悅。

