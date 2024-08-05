張敬軒多倫多演唱會深情剖白遭打斷 粉絲怒斥無禮觀眾
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張敬軒近日在多倫多舉行的演唱會中，吸引了大量粉絲前來支持。在演唱會上，張敬軒不僅演唱了多首深受歡迎的經典歌曲，還在台上分享了自己過去曾經患有情緒病的經歷，並對一直支持他的歌迷表達了感謝。然而，當他正在分享這段深情的故事時，卻有觀眾在下面大笑和亂叫，這一行為不僅打斷了張敬軒，也讓許多粉絲感到不悅。
粉絲網上表達不滿
在演唱會結束後，不少粉絲在網上表達了對這些無禮觀眾的不滿：「軒公講緊自己抑鬱躁鬱嗰陣大笑真係完全冇家教，情緒問題又有邊個想經歷，基本尊重啦」，一位粉絲在社交媒體上寫道。另一位粉絲表示：「點解會有人可以咁無禮貌，可以係咁打斷人講嘢，最嬲最嬲竟然有人喺《笑忘書》嗰段笑得出，作為一個過來人，每次聽《笑忘書》都好身同感受，原來有人明白我」。
在場人士爆有人飲醉、亂叫 張敬軒回應當刻感受
據在場人士透露，當時有部分觀眾可能喝醉了酒，行為失控：「我就坐在sec2，前面的人都好吵，好多人拿著酒瓶在聽歌，還喝醉了，搖頭晃腦。動不動還要起身一起捧杯喊cheers。非常不尊重人。」對此，有粉絲呼籲大家在演唱會上應保持適當的禮儀，尊重表演者。「今日喺niagara falls睇張敬軒真心覺得，樓下個啲 attention seeker觀眾要學下咩係演唱會嘅禮儀表演者認真 mode講緊嘢就喺到X叫，講depression嗰陣仲喺到唔知亂講乜，真心唔係好笑嘢，識唔識尊重。」最終，連張敬軒本人也對此事作出了回應。「我都有一下少少著咗。」
圖片來源：IG@hinscheung、YouTube圖片、threads圖片