張敬軒澳門演唱會加開3場 8月28開售
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繼去年於澳門倫敦人綜藝館舉行十四場《The Prime Classics張敬軒澳門演唱會》後，張敬軒今年再獲邀請，今年十月重臨澳門舉行十二場《Dahlia Blossom HINS CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》，由於門票無論於優先訂購還是公開發售時都被搶購一空，在一票難求的情況下，為了讓一眾撲不到飛的歌迷能欣賞軒仔的演出，主辦機構決定加開15-17/11三場，共十五場演出，門票於28/8起於金光票務公開發售。由於門票早前透過歌迷會網站開賣，網站受到黑客攻擊，而為了能令歌迷順利購票，這次加場預售有關方面特別加強網絡保安系統，因此令購買時間比以往加長，但亦於四小時內沽清預留門票。雖然如此，但亦避免黑客攻擊，樂迷成功購票。
而為了慶祝軒仔打破自己於澳門舉行演唱會場數的紀錄，主辦方不惜大耍金錢，早前已有一幅大型隧道口海報展示，適逢加場門票即會公開發售，主辦方即時加碼製作第二幅巨型隧道口海報，又於香港多處地點刊登大型戶外廣告，包括八個大型TV wall、數十個大billboard及巴士站等熱點，除此之外，亦澳門多個地標大賣廣告，實行落足力宣傳。
提到打破自己澳門開show紀錄，軒仔表示當然開心，但他最希望能夠將自己的音樂跟大家分享，「首先多謝澳門倫敦人邀請，可以再踏上呢個舞台，亦令我有機會將呢個行咗三年嘅show當中，有重新嘅編排及演繹，加上新元素，將最好嘅表演呈現俾大家。其實每一次演唱會，自己都會有好多感受、情緒放咗入去，希望大家亦會用心去感受。」
圖片來源：官方圖片