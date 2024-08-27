張敬軒澳門演唱會加開3場 8月28開售

繼去年於澳門倫敦人綜藝館舉行十四場《The Prime Classics張敬軒澳門演唱會》後，張敬軒今年再獲邀請，今年十月重臨澳門舉行十二場《Dahlia Blossom HINS CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》，由於門票無論於優先訂購還是公開發售時都被搶購一空，在一票難求的情況下，為了讓一眾撲不到飛的歌迷能欣賞軒仔的演出，主辦機構決定加開15-17/11三場，共十五場演出，門票於28/8起於金光票務公開發售。由於門票早前透過歌迷會網站開賣，網站受到黑客攻擊，而為了能令歌迷順利購票，這次加場預售有關方面特別加強網絡保安系統，因此令購買時間比以往加長，但亦於四小時內沽清預留門票。雖然如此，但亦避免黑客攻擊，樂迷成功購票。

