張敬軒演唱會直擊｜軒公驚喜送大禮 Encore《First Love》廣東話譯音大合唱

張敬軒一連11場的跨年騷《Revisit張敬軒演唱會》今晚(20日)在灣仔會議展覽中心展開序幕，事前講明今次會回顧非主打歌，軒仔亦多番提醒歌迷要先溫書，不過個唱依然一飛難求。張敬軒在圈中人緣甚好，除了老闆楊受成博士送上花牌，還有劉德華、黎明、陳慧琳及容祖兒等好友。他在個唱中大玩舞台效果，讓歌迷極盡視聽之娛，最驚喜是軒公送大禮，以及Encore潮唱《First Love》。