張敬軒外傭「遮遮」有外援 早餐升級煮「黑炭」料理 網友：以為麵包嚟
文：東方新地：圖：張敬軒IG圖片
張敬軒：勁灰星期一
張敬軒日前出post講到「遮遮」新作，他首先表示：「當你以為搵阿媽出手，你就會有好日子過嘅時候… #你就錯了 #你以為代表星期一嗰隻色淨係得MondayBlue吖 #我仲有有隻MondayGrey吖我話過你聽 #勁灰星期一」
之後軒仔續說：「尋日老母問到喱期一日三餐食唔食得齊，講講吓佢叫我遞個電話俾我吖遮，佢話佢醒起之前幫我發定咗啲嘢擺喺雪櫃急凍，話佢會教遮煮一啲滋陰啲嘅嘢俾我食… #之後係大量雞同鴨講嘅國語同我不祥嘅預感。佢兩個收線之後我問阿遮：『Everything alright？』遮：『yea』我：『…』到咗今朝…佢完勝。」
有請Deanie姐
從軒所拍的相中所見，今次軒仔的早餐呈黑色長條形，軒仔話：「#估吓係咩 #估中冇奬 #唔俾諗衰嘢 #我決定剪咗條MV去表達我嘅情感 #我嘅早餐之歌 #人生究竟乜事 #有請Deanie姐 #免費請你睇 #唔駛唔該」
初頭有不少網友估係竹炭麵包，事關「遮遮」一向「最拿手」整麵包，不過今次有張媽媽做「外援」，「遮遮」炮製的早餐當然唔止麵包咁簡單，軒仔在帖文中亦有提示講到：「一啲滋陰啲嘅嘢」。
feel到仲喺個胃度
之後有不少網友都猜測這兩件「黑炭」料理係海參！軒仔還嘗試用刀叉將這兩件「黑炭」切開來食，在辛苦切開並進食後，軒仔也有分享其食後感，他表示：「我自從今朝趙完嗰兩舊膠之後，我feel到佢仲喺個胃度。 #個餐好抵食」
對於今次「黑炭」事件，軒仔好友阿Sa（蔡卓妍）笑言：「好煙韌喎！」湯怡亦有留言：「麵包點豉油？」江嘉敏也說：「竹炭麵包嚟㗎？」DJ梁文禮就提議：「張敬軒，你要求神，拜一個『食神』。」軒仔亦有回應：「你幾時嚟打救我吖你個食神。」
播〈人生究竟乜事〉訴心聲
軒仔之後又在限時動態中上載了一個〈人生究竟乜事〉足本MV，這首歌由Deanie姐（葉德嫻）在1981年所唱，並由黃霑作曲和填詞，網友都大讚歌詞好配合到軒仔當下的心境。
不過這首歌的歌詞原本係：「人生 匆匆究竟乜事 實在有沒有 有沒有意義 人生點解有咁多事 令得我共你 好似痴 好似痴 日子 日子一日咁過 你一生中 又有幾天真有意義 人生 種種究竟乜事 令得 我問你 你問我 邊個知」
軒仔卻在歌詞中加入了「L」字母，令歌曲夾雜粗口，並大呻：「#原來打字幕咁L辛苦 #我冇食早餐冇力冇心機打你自己睇」，網友在笑爆嘴之餘，都紛紛希望軒仔能夠親自唱一次這首歌。