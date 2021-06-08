AB

張敬軒外傭「遮遮」有外援 早餐升級煮「黑炭」料理 網友：以為麵包嚟

東方新地 - 娛聞

張敬軒外傭「遮遮」憑著「出色」廚藝而為網友所熟悉，更令軒仔成為「早餐界KOL」，日前「遮遮」又有新搞作，今次更因為有「外援」幫手，令「遮遮」的作品得到「升級」，變成一碟「黑炭」料理，連軒仔都忍唔住用Deanie姐（葉德嫻）的金曲〈人生究竟乜事〉做配樂，炮製了一個足本版MV，以宣洩他灰爆的心情！

文：東方新地：圖：張敬軒IG圖片

張敬軒：勁灰星期一

張敬軒日前出post講到「遮遮」新作，他首先表示：「當你以為搵阿媽出手，你就會有好日子過嘅時候… #你就錯了 #你以為代表星期一嗰隻色淨係得MondayBlue吖 #我仲有有隻MondayGrey吖我話過你聽 #勁灰星期一」

張敬軒
軒仔以「勁灰星期一」為題出post。

之後軒仔續說：「尋日老母問到喱期一日三餐食唔食得齊，講講吓佢叫我遞個電話俾我吖遮，佢話佢醒起之前幫我發定咗啲嘢擺喺雪櫃急凍，話佢會教遮煮一啲滋陰啲嘅嘢俾我食… #之後係大量雞同鴨講嘅國語同我不祥嘅預感。佢兩個收線之後我問阿遮：『Everything alright？』遮：『yea』我：『…』到咗今朝…佢完勝。」

張敬軒
相中兩件「黑炭」料理旁邊伴有一碟類似豉油的醬料，餐具有齊筷子及刀叉作選擇。

有請Deanie姐

從軒所拍的相中所見，今次軒仔的早餐呈黑色長條形，軒仔話：「#估吓係咩 #估中冇奬 #唔俾諗衰嘢 #我決定剪咗條MV去表達我嘅情感 #我嘅早餐之歌 #人生究竟乜事 #有請Deanie姐 #免費請你睇 #唔駛唔該」

張敬軒
軒仔選擇以刀叉切開兩件「黑炭」料理，但由於這兩件「黑炭」太煙韌，軒仔用刀鋸了好幾下都鋸不開，兩隻手仲用力都青筋都現埋。
張敬軒
切咗好耐，第一件「黑炭」都保持住完整狀態，軒仔終於放棄，轉戰第二件「黑炭」，在一輪努力後，終於成功切開咗。

初頭有不少網友估係竹炭麵包，事關「遮遮」一向「最拿手」整麵包，不過今次有張媽媽做「外援」，「遮遮」炮製的早餐當然唔止麵包咁簡單，軒仔在帖文中亦有提示講到：「一啲滋陰啲嘅嘢」。

張敬軒
之後軒仔展示終於被切開的「黑炭」相，並自嘲說「Happy Monday」。

feel到仲喺個胃度

之後有不少網友都猜測這兩件「黑炭」料理係海參！軒仔還嘗試用刀叉將這兩件「黑炭」切開來食，在辛苦切開並進食後，軒仔也有分享其食後感，他表示：「我自從今朝趙完嗰兩舊膠之後，我feel到佢仲喺個胃度。 #個餐好抵食」

張敬軒
有不少網友估到係海參。
張敬軒
雖然兩件「黑炭」料理點睇都覺得好難食落肚，但軒仔話自己真係完整地𡁻完食埋。
希望軒個胃冇事！
希望軒仔個胃冇事！

對於今次「黑炭」事件，軒仔好友阿Sa（蔡卓妍）笑言：「好煙韌喎！」湯怡亦有留言：「麵包點豉油？」江嘉敏也說：「竹炭麵包嚟㗎？」DJ梁文禮就提議：「張敬軒，你要求神，拜一個『食神』。」軒仔亦有回應：「你幾時嚟打救我吖你個食神。」

張敬軒
阿Sa搞笑指那兩件「黑炭」料理好煙韌，湯怡就問係咪麵包點豉油？
張敬軒
江嘉敏都問係咪竹炭麵包。
張敬軒
衛詩雅笑爆嘴，周家怡就關心軒仔有無食到落肚？
張敬軒
軒仔求「食神」梁文禮打救。

播〈人生究竟乜事〉訴心聲

軒仔之後又在限時動態中上載了一個〈人生究竟乜事〉足本MV，這首歌由Deanie姐（葉德嫻）在1981年所唱，並由黃霑作曲和填詞，網友都大讚歌詞好配合到軒仔當下的心境。

張敬軒
網友都大讚〈人生究竟乜事〉的歌詞好配合到軒仔當下的無奈心情。

不過這首歌的歌詞原本係：「人生 匆匆究竟乜事 實在有沒有 有沒有意義 人生點解有咁多事 令得我共你 好似痴 好似痴 日子 日子一日咁過 你一生中 又有幾天真有意義 人生 種種究竟乜事 令得 我問你 你問我 邊個知」

張敬軒
軒仔這個版本MV，全歌都以「遮遮」這次的「黑炭」料理作背景。

軒仔卻在歌詞中加入了「L」字母，令歌曲夾雜粗口，並大呻：「#原來打字幕咁L辛苦 #我冇食早餐冇力冇心機打你自己睇」，網友在笑爆嘴之餘，都紛紛希望軒仔能夠親自唱一次這首歌。

張敬軒
軒仔卻在歌詞中加入了「L」字母。
張敬軒
網友都希望軒仔可以親自唱埋。
張敬軒
話咁先可以更加表達到嗰種無奈。

讀者留言

熱門文章

 