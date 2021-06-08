張敬軒外傭「遮遮」有外援 早餐升級煮「黑炭」料理 網友：以為麵包嚟

張敬軒外傭「遮遮」憑著「出色」廚藝而為網友所熟悉，更令軒仔成為「早餐界KOL」，日前「遮遮」又有新搞作，今次更因為有「外援」幫手，令「遮遮」的作品得到「升級」，變成一碟「黑炭」料理，連軒仔都忍唔住用Deanie姐（葉德嫻）的金曲〈人生究竟乜事〉做配樂，炮製了一個足本版MV，以宣洩他灰爆的心情！

文：東方新地：圖：張敬軒IG圖片