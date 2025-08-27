鄭秀文闊別24年重返拉闊舞台 世紀合體張敬軒 坦言想同天后做一件事
Sammi闊別24年重踏拉闊舞台未演先興奮
鄭秀文對上一次做拉闊已經是2001年，時隔24年再次踏上拉闊舞台，Sammi未演出先興奮表示：「二十四年後再次踏上拉闊舞台，我已經好興奮，預演緊一啲想唱嘅歌，或者想出現嘅畫面。拉闊喺製作、形式同喺紅館或者其他地方開嘅演唱會嘅感覺好唔同，尤其喺舞台上面嘅表達，絕對好唔一樣，所以我係非常期待。」作為樂壇天后，Sammi對拉闊這個獨特平台有著深刻理解，認為拉闊音樂會的舞台表達方式與一般演唱會截然不同，更能展現藝術家的多面向特質。
張敬軒坦言合作Sammi有中獎感覺
對於今次與Sammi同台演出拉闊，張敬軒直言有中獎感覺：「Sammi係一個Super Star，有機會同一位Legendary Artist合作，好似中獎咁，真係成就解鎖。Sammi嘅前瞻性係我嘅Role Model，呢場拉闊音樂會絕對係Once in a Lifetime。」軒仔更透露自己對Sammi的崇拜之情，表示以前每一晚都有追《大頭綠衣鬥殭屍》，平時只能在頒獎禮或大型演出中遠遠望見Sammi，不敢主動搭話。第一次真正與Sammi對話是擔任她演唱會嘉賓時，當時已感到非常開心和激動，直至現在仍會感到緊張，因為Sammi在他們眼中永遠都是Diva。
兩大天王天后默契十足拍攝牛仔造型宣傳照
為配合今次拉闊音樂會的主題「Most Wanted」，鄭秀文與張敬軒特別以美國西部牛仔造型拍攝宣傳照。拍攝當日二人默契十足，一拍即合，展現出絕佳的合作默契。這個造型選擇不僅呼應了「Most Wanted」的主題概念，更為兩位歌手帶來全新的視覺形象，讓人對他們在舞台上的化學反應充滿期待。兩位資深藝人能在首次合作中展現如此自然的互動，預示著演出當晚必定會有意想不到的精彩火花。
Sammi期待與軒仔激發一加一大於二效果
今次是二人首度合作的音樂會，鄭秀文分享自己「Most Wanted」的拉闊畫面：「我哋都係喺生命裡面有經歷嘅人，同時擁有多面向嘅特質，好明白對方，而且軒仔畀到我好多新鮮感，我相信同佢一齊做拉闊嘅感覺會好唔一樣，演出會更有深度。」Sammi強調這個show不只屬於她一個人，也不只是張敬軒的個人演出，而是「我們」的show，期待呈現二人成為一體的演出效果，希望能達到一加一大於二的驚喜效果。
軒仔爆想同Sammi跳舞激發無限想像
張敬軒亦分享自己「Most Wanted」的拉闊畫面：「成件事太好玩，我已經諗緊最想同Sammi唱咩歌，或者最想喺佢面前唱到咩歌，同埋最想同佢喺台上做咩表演，其中一樣就係想同Sammi跳舞。」軒仔的這番話立即引起無限想像空間，兩位風格截然不同的歌手會如何在舞台上展現舞蹈默契，成為樂迷最期待的看點之一。這場11月1日在亞博館ARENA舉行的「時空約會」，勢必成為2025年樂壇最矚目的盛事。
軒仔兩度做Sammi演唱會嘉賓
二人過去未有合作開騷，但其實張敬軒曾兩度擔任Sammi演唱會嘉賓，包括2024年7月Sammi的紅館個唱，二人在台上合唱《笑忘書》。合唱後，張敬軒感謝Sammi，並透露對方是他的恩人：「其實唔多歌手會帶我呢啲新人出埠表演，但我好開心，當年我仲係新人嘅時候，Sammi帶我去到馬來西亞做佢演唱會嘅表演嘉賓，我好多謝佢！」
叱咤 903 主辦
《b.balance 呈獻 拉闊音樂會 Most Wanted 鄭秀文 x 張敬軒》 日期:2025 年 11 月 1 日(星期六)
時間:晚上 7 時
地點:亞洲國際博覽館 ARENA