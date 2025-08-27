鄭秀文闊別24年重返拉闊舞台 世紀合體張敬軒 坦言想同天后做一件事

適逢商業電台踏入66週年台慶，2025年壓軸拉闊音樂會邀得樂壇兩位重量級歌手鄭秀文及張敬軒，聯手打造《b.balance呈獻拉闊音樂會 Most Wanted 鄭秀文 x 張敬軒》。這個全城「Most Wanted」的夢幻組合，將於 11 月 1 日(星期六)首度攜手登上拉闊舞台，在亞洲國際博覽館ARENA舉行一夜限定的「時空約會」，穿越不同時空以音樂對話，激發前所未有的拉闊火花。