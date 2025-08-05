張敬軒黑雨現場目擊般咸道好人好事 神秘網球袋叔叔挺身而出解救巴士
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本港持續受暴雨影響，天文台在今日（5日）清晨5 時50 分發出黑色暴雨警告信號。張敬軒今日亦在社交平台即時分享自己目擊的黑雨奇遇，令不少網友大呼感動。當時暴雨如注，港島般咸道與柏道交界附近突然堆積起三大袋被洪水沖下的垃圾，堵在馬路正中央，巴士和其他車輛無法前進，現場交通即時陷入癱瘓。
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神秘孭網球袋叔叔現身助人
就在眾人愁眉苦臉、焦急等待之際，一名孭着網球袋的中年男子在安全島等過馬路時，竟然毫不猶豫主動走到馬路中央，徒手將三大袋垃圾拖到一旁的安全島。這番自發善舉立刻讓被困巴士及車輛重新通行，現場頓時響起一片讚嘆和感激的目光。
網絡熱議香港溫情一幕
這段經歷在網上引發不少討論，不少市民留言稱：「有這種人，香港才有希望！」更有人指出，這類「無名英雄」正是不計回報默默付出的精神寫照。
網民點讚呼籲傳承好人好事
事後，不少網民對這次黑雨下好人好事的行為給予高度肯定與支持，留言感謝巴士司機、義工和自發出手的市民，同時更不忘貼心叮囑張敬軒自己出門時也要留意安全。
有網民留言：「好好彩有好的巴士司機們令我冇濕咁多就返到公司（而我部門居然得我一個人返）張生你同班工作人員們都要小心」、「我鍾意嘅香港就係有人情味」、「感恩香港仲有不計較願意付出嘅好心人」。
圖片來源：小紅書圖片、Threads資料或影片來源：原文刊於新假期