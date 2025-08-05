張敬軒黑雨現場目擊般咸道好人好事　神秘網球袋叔叔挺身而出解救巴士

本港持續受暴雨影響，天文台在今日（5日）清晨5 時50 分發出黑色暴雨警告信號。張敬軒今日亦在社交平台即時分享自己目擊的黑雨奇遇，令不少網友大呼感動。當時暴雨如注，港島般咸道與柏道交界附近突然堆積起三大袋被洪水沖下的垃圾，堵在馬路正中央，巴士和其他車輛無法前進，現場交通即時陷入癱瘓。