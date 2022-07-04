50歲張文慈霸氣回應年紀大、未結婚 一個原因激讚內地生活好方便
張文慈 曾大呻做直播好辛苦
張文慈去年4月因為得到上海公司賞識及誠意打動，不惜放棄香港事業及離開家人、朋友，移居上海轉行直播帶貨，但本來雄心壯志的張文慈，指做落才知比想像中艱難，大呻：「下世不再做直播帶貨！」今年初她更與內地公司解約，並由上海南下到廣州定居，原來已轉投海西傳媒文化暨香港手工藝華南區總部，而老闆之一是曾合作《老表，畢業喇﹗》兼教友王祖藍。
「呢個年紀好感恩仲有嘢做」
近日張文慈接受內地傳媒訪問，大講自己由演員轉行做主播的心路歷程，她說：「我做咗二十幾年演員，由一個演員嘅生涯，變到一個主播嘅生涯，係一個生活上嘅改變，因為始終我唔係呢個（直播）行業嘅人，我覺得我係有好多嘢需要去學，邊一個人都遇過挫折，我呢個年紀都仲有嘢做，呢個係我感恩嘅一面。」她又指自己在內地是一個新人，一切都要重新再學起：「唔得唔緊要，哪怕一萬人、一百人都好，總之我今日仲有一個平台喺度，有個機會畀我生存，我覺得已經好感恩。」
亞視執笠前學會放低身段
張文慈表示自己入行以來最迷惘的時候，是在亞視執笠之前，她直言：「嗰時喺亞視開始冇嘢拍，年紀開始唔細，三十幾歲人，又未結婚，好似去到冇路行嘅感覺，加上要養屋企嘅壓力，要一個人養三個家，好似人生已經去到絕望嘅時候，開始放低咗自己嘅身段，唔覺得自己係一個明星，開始覺得自己可以高亦可以低嘅時候。」張文慈直言到現在仍想演戲，更講到眼濕濕：「我係真心想演戲，因為我係一個演員，我相信我依家經歷咗咁多之後，如果我將呢啲人生經歷放喺演戲度，我啲戲更加會有戲味，其實演戲即係人生，人生即係演戲，演戲演得好睇，係因為佢嘅人生經歷咗好多，所以我好希望可以再有機會演啲好嘅戲畀人睇！」
自言食住港劇水尾
張文慈指現在的港劇冇咁多人睇，令她有少少感慨：「因為我都算係食住港劇嘅水尾，人生裡面起碼都有幾個代表作，雖然唔係主角，但係我每一個角色，我覺得係深入民心嘅，同埋係我好鍾意嘅，譬如好似《我和殭屍有個約會》嘅未來，同埋好多男人都好記得我係《縱橫四海》好壞嘅BiBi，又或者係《情陷夜中環》，都係一部我好鍾意嘅電視劇，我覺得我人生出現過呢幾個角色，已經好感恩。有啲演員，可能一生都未必遇到一啲好嘅角色！」
讚內地用電子支付好先進
講到經常被問及年齡和感情等問題，張文慈就霸氣回應：「我50歲又點？我未結婚又點？有時我覺得每一個人嘅價值觀唔同，如果你叫我夾硬求其搵一個人結婚，講真，我要結婚幾咁容易，但係我唔會為結婚而結婚！」她又指現在已愈來愈習慣在內地的生活，原因係覺得用智能式電子支付好方便：「內地依家好多嘢都好進步、好先進，唔使帶銀包，一個手機就搞掂，我返到嚟香港幾唔慣，仲要攞個銀包出嚟數錢。」最後她總結：「我好proud of我嘅祖國係中國，我哋香港人其實幾幸福，我覺得要感恩。」
張文慈做到亞視摺埋 2016年過檔無綫
多年來有唔少前ATV藝人過檔無綫，包括陳展鵬、萬綺雯、陳煒等，張文慈可以算係最後一個，自ATV執笠後，她在2016年過檔TVB，演出《老表，畢業啦！》中一個女教師角色，獲觀眾大讚勁索。前年《木棘証人》中，她飾演羅仲謙家姐，以斯文「眼鏡娘」Look做一名學校訓導Miss，亦獲網友大讚魅力不減當年！
單親家庭成長 童年受欺凌
雖然張文慈打扮性感艷麗，但原來在兒時曾經有過不愉快的經歷。她早年接受傳媒訪問時透露，她在單親家庭成長，4歲時父母離異後她和姊姊、兩個弟弟跟著爸爸生活，由嫲嫲湊大！及至7、8歲時她很害怕上小學，因為被屋邨入面幾個大佢2、3歲嘅童黨欺凌：「佢哋打到我流血，直至讀完小學先冇再被人打。」可惜家人以為她結交壞朋友聯群結黨，不相信她受欺凌。她又提到17歲時曾遭信任嘅男性朋友落藥以致失身，種種不快經歷令她多年以來一直不信任別人，自我形象價值低落，直言學泰拳也是想為了保護自己！幸而近年有信仰支持後，才能解開心結！
不過，2016年內地有不實報道，又指張文慈同謝賢合作拍《情陷夜中環》期間，四哥教Pinky錫佢個胸，Pinky睇到報道好嬲，特登喺微博出post澄清，指報道完全歪曲事實。Pinky更發表自白，稱細個時候曾經歷喺屋邨被街童虐打、被同事落藥而失身等不愉快經歷，都係佢人生經歷嘅一部分，但如今已學識勇敢去面對，信主多年嘅佢仲引用聖經金句「忘記背後，努力面前，向著標竿直跑！」她也希望傳媒別要歪曲事實。