49歲張新悅息影20年驚喜復出 與朱栢謙合作超緊張 為演女神做足1件事

49歲張新悅息影20年後驚喜現身ViuTV《存酒人》大結局，與朱栢謙合作演出最後一支存酒的故事，飾演「市井酒吧」老闆雄哥多年來念念不忘的女神Elaine。這位昔日女神的回歸，不少觀眾都大讚意外驚喜，而她為了重返螢幕更是做足準備功夫！