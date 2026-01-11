49歲張新悅息影20年驚喜復出 與朱栢謙合作超緊張 為演女神做足1件事
張新悅坦言與朱栢謙合作超緊張
張新悅接受訪問時坦言與朱栢謙合作時非常緊張，她表示：「因為佢係做舞台劇，最勁就係記台詞。但係我係最驚記台詞嘅人，好彩今次比較多眉來眼去，唔係講咁多對白，所以都OK handle到。」這位息影多年的女神更形容今次角色的愛情故事會令大家都有共鳴：「有一種得唔到，酸酸地但又有啲感性嘅感覺。因為得唔到，所以心入面永遠都放唔低。」
女神為復出每日敷3塊面膜做足準備
為了要以最佳狀態重返螢幕，張新悅透露自己有補眠、做好護膚，甚至每日敷3塊面膜：「因為女神要好靚，所以盡力做好準備。不過今次個角色其實好靠其他人，喺佢哋眼中做得好就得㗎啦！」她的用心準備和專業態度令不少網民都大讚敬業。昨晚她更在Instagram吐心聲，回顧2005年正式停止演藝生涯，沒想到20年後會再次出現電視中，直言故事角色也沒出現多年的巧合。
朱栢謙甜蜜回應張新悅感謝帶領
張新悅在社交平台分享感受時表示：「這套電視劇最吸引我就是導演拍攝手法太有電影感。雖然只參與一集，但走進市井酒吧的場景時候已經自然墮入角色中。」拍檔朱栢謙隨即留下一個愛心符號，張新悅則甜蜜回覆：「謝謝帶住我進入Elaine的角色」，兩人的互動令網民直呼溫馨。更有大批網民在留言區表示支持她復出，期待看到更多作品。
夏韶聲大讚導演團隊槍戰場面製作
劇中飾演酒保標叔的Danny Summer夏韶聲也在社交平台回顧拍攝經歷，他特別讚賞導演盧煒麟及團隊的製作：「《存酒人》觀眾的口碑當然會放在演員、故事上，酒吧發生短短的西部牛仔式槍戰、氣氛與剪接是真正吸睛的製作，我很喜歡導演盧煒麟及他的團隊製作，他們的功勞是要讚賞的。」他更分享第14集型到爆的槍戰幕後花絮，展現寶刀未老的演技實力。
Tiger首次擔正表現獲網民激讚
首次擔正的Tiger表現同樣亮眼，他在社交平台回顧在台灣拍攝的經歷：「話說醉倒街頭係我煞科嘅一場戲，完咗之後好似成個人都解放咗咁。琴晚個集訊息量太大了吧 個心揪住揪住咁。」他更透露拍攝期間腦海不斷循環播放動力火車的《忠孝東路走九遍》。網民紛紛大讚Tiger的西部牛仔造型型到似外國人，演技表現超班。
Lokman感謝支持Asha辦限定聚會
演阿當的Lokman早前發文多謝觀眾支持：「多謝支持 請繼續支持！當下班 我上班 再講！」大批網民留言大讚他做得好好、超哂班。而演「鬼妹」的Asha徐㴓喬更搞了個「鬼妹一晚限定」即興小型聚會，集齊劇組、觀眾同酒香，導演盧煒麟、監製簡君晋、朱栢謙等都有出席。她分享多張靚相，見她為大家斟酒，齊齊開心交流投入睇劇，更表示24小時內就搞成這件事。
網民瘋狂追捧大讚劇集高水準
《存酒人》大結局播出後，網民反應熱烈，紛紛留言大讚「真係好好睇」、「精彩高水準的劇」。導演盧煒麟默默轉發不少網民和劇組人員的帖文，當中第14集的西部牛仔式槍戰和爆破場面特別受讚賞。他更提起在劇中市井酒吧拍室內爆破劇：「其實呢單嘢真係好癲！」最後更分享最後一集預告片並表示「有緣再聚」，令網民期待會否有新搞作。