張明偉

張明偉狠批無綫空談改革：仲用緊舊嗰套﹗ 被公司掟入雪櫃仲叫藝員疏遠佢

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《愛回家》飾演「佐治」的張明偉，去年在IG突然宣布告別劇集，結束3年多的「佐治」生涯，其後他在社交網放了一張自己在雪櫃內的相，指被雪了成個月感到冰凍。近日張明偉接受陳志雲網上頻道《Stephen傾》節目訪問，大爆大台不但對他不聞不問，更叫藝員疏遠他，張明偉奉勸無綫管理層要放手，唔好再口講要改革，卻只用「青春」包裝去換湯不換藥﹗

張明偉無綫人工低 為生活揸Uber

張明偉與陳志雲相識於無綫，訪問中張明偉指美國大學畢業返港，本來想加入唱片業，但因見無綫幕後有招聘，所以入職成為助理編導，機緣巧合加入藝訓班，之後參加《聲夢傳奇》，並爆當時陳志雲幫過佢，又指當時TVB人工低，月薪唔夠一萬，完全唔夠生活開支，為生計揸Uber搵外快：「係做《愛回家》之前嘅，完全冇人認得我﹗試過行錯路，都冇投訴我仲畀足張單嘅錢我﹗」張明偉透露揸Uber每月有五、六千元﹗隨即被陳志雲笑：「你話你係咪蝕？揸Uber都有五、六千，電視台人工返到咁一萬都唔夠﹗」張明偉指：「所以我嗰時都做到懷疑人生﹗」

張明偉 張明偉指除了揸Uber，做過唔少兼職，做過侍應、售貨員等，張明偉卻不當一回事共謂：「其實好多大明星初初都都係咁，都會有過呢啲經歷，都係為咗去支持自己嘅夢想﹗」
張明偉指除了揸Uber，做過唔少兼職，做過侍應、售貨員等，張明偉卻不當一回事共謂：「其實好多大明星初初都都係咁，都會有過呢啲經歷，都係為咗去支持自己嘅夢想﹗」（圖片來源：FB＠張明偉）

昔日戰友被下令疏遠 被孤立感到寂寞

其後陳志雲問到同無綫現時關係？張明偉指雖然未完約（約四月約滿），但公司一直沒有跟他傾洽，突然他指感到有份孤獨感時，一時感觸哽咽：「因為喺學校出面唱咗《銀河修理員》，之後《愛回家》劇組就收到上頭order，我就匆匆告別咗《愛回家》…呢段時間我睇到好多嘢，我都feel到嘅，同公司啲同事，我唔可以同佢哋太close，怕影響到人，曾經我哋係戰友，據我所知公司仲叫我身邊嘅同事唔好同張明偉行咁埋（邊個叫？）公司管理層﹗呢段時間感到孤獨，好寂寞﹗」

張明偉 張明偉暗指被昔日好兄弟孤立感到好寂寞﹗
張明偉暗指被昔日戰友疏遠感到好寂寞﹗（圖片來源：《Stephen傾》截圖）

濫用「青春」二字扮年輕化

張明偉又指對新管理層感到心灰意冷，他不怕得罪大台狠批：「新管理層同新一代有代溝，根本唔知時下年輕人鍾意睇乜，佢哋就話依家百花齊放，其實都仲係用緊舊嗰套去做，後生仔唔睇呢啲㗎，有朋友同我講有兩套劇都用『青春』兩個字，有呢兩個就已經唔青春啦，𡃁仔唔係呢個style嘅…最嚴重的問題係一直流水作業，管理層都仲係用番自己個出發點去諗，唔係喺年輕一輩去諗，應該搵多啲後生仔去jam吓，叫得佢哋參與就唔好乜都規限住，要放手畀人搞，同埋要貼番個地，令香港觀眾會睇先，唔係做畀邊個地方睇呢？」

張明偉 張明偉暗指被昔日戰友疏遠，未知是否講《愛回家》中一班同事呢？
張明偉暗指被昔日戰友疏遠，又指自己都唔敢同大家太close，未知是否講《愛回家》中一班同事呢？（圖片來源：IG＠aaryncheung）
張明偉 張明偉的社交網最近未有與再《愛回家》同事有任何交集。
張明偉的社交網最近未有與再《愛回家》同事有任何交集。（圖片來源：IG＠aaryncheung）

張明偉約滿前被掟入雪櫃 「佐治」被暫別《愛回家》

張明偉跟無綫今年4月完約，但去年已開始被雪，有傳張明偉因為發表了一些敏感言論而令公司不滿，去年8月、超過半年才約滿，張明偉已被放入雪櫃得個等字。張明偉出席公開活動時指公司一直未有跟他傾洽合約問題，他也不知是否要還騷，一直在等通知，近來積極發展其歌唱事業，以樂隊Charming Way在音樂方面發展為主。

9月尾，張明偉在社交網出po，相中的他冇著衫在雪櫃內。
去年9月尾，張明偉在社交網出po，相中的他冇著衫在雪櫃內。（圖片來源：張明偉IG）
張明偉表示自己入咗雪櫃已經成個月，似有所指。
張明偉表示自己入咗雪櫃已經成個月，似有所指。（圖片來源：張明偉IG）
雖然張明偉已離開《愛回家》，但日前「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑仍為他補祝生日。
張明偉在《愛回家》戲份被安排他突然急事飛外國而暫別大家，雖然已無法回家，但去年9月「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑仍為他補祝生日。（圖片來源：張明偉IG）

網民支持張明偉入ViuTV

對於張明偉的新動向，網民表示十分關注，見到他與七師傅的合照，大家都認為張明偉蓄勢待發，準備加盟ViuTV，網民為此紛紛舉腳支持。

張明偉入雪櫃成個月 搵七師傅打救 預告離開無綫加盟ViuTV？

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愛回家｜張明偉首開腔解釋告別原因 直言對管理層心灰意冷
去年張明偉在IG突然宣布告別《愛回家》，結束3年多的「佐治」生涯。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉以黑白照片來悼念自己離開《愛回家》。
張明偉以黑白照片來悼念自己離開《愛回家》。（圖片來源：張明偉IG）
張明偉有份演出的《愛回家》最後一集，在10月2日已播出。
張明偉有份演出的《愛回家》最後一集，在去年10月2日已播出。（圖片來源：張明偉IG）

新官上任 張明偉勸：請尊重一班由低做起的藝員

張明偉終於首度開腔，對於被指離巢TVB並無否認，表示自無綫新官上任後，本以為會有新開始，但結果令他非常失望，更直言「心灰意冷」。雖然張明偉離開時間未能確定，但去意已決的他仍語重心長地表示，希望公司學懂尊重一班由低做起的藝員同事，指有不少年青人像他一樣帶著熱誠和希望入行，付出過無數青春與前途，期望得到公司珍惜及好好對待。

愛回家｜張明偉首開腔解釋告別原因 直言對管理層心灰意冷
張明偉忽然宣布離開《愛回家》後，引起外間不同揣測。（圖片來源：張明偉 IG）
愛回家｜張明偉首開腔解釋告別原因 直言對管理層心灰意冷
張明偉表示自無綫新官上任後，本以為會有新開始，但結果令他非常失望，更直言「心灰意冷」。（圖片來源：張明偉 IG）

感謝方皓玟提醒要有骨氣

另外，張明偉之前去欣賞方皓玟演唱會後，在IG上載二人多年前的合照，並感慨地寫道：「多謝你提醒我一樣嘢，就係『骨氣』！看著你一步步到現在上紅館，以你為榜樣」最後用Hashtag寫「#方皓玟 #假使世界原來不像你預期 #人話」。

愛回家｜張明偉首開腔解釋告別原因 直言對管理層心灰意冷
張明偉前往欣賞方皓玟演唱會後，在IG上載二人多年前的合照。（圖片來源：張明偉 IG）
愛回家｜張明偉首開腔解釋告別原因 直言對管理層心灰意冷
張明偉留言。（圖片來源：張明偉 IG）

突然宣布告別《愛回家》

在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中，飾演補習天王的「佐治」張明偉曾與同劇池子孝（阮政峰飾）組Hehe情侶檔，又應監製要求在角色造型上要有林作feel，而用心留意林作的訪問，做足功課以一頭亂髮及流利英語成功「入屋」。不過張明偉在IG突然宣布告別劇集，留言道：「其實我做George不知不覺3年有多，一路都有follow大家嘅留言。無論好同壞，都俾咗好多靈感同意見我思考點樣進步，務求令呢個角色有娛樂性而且夠貼地。衷心多謝你哋每一位支持，希望大家日後留意我其他作品，有緣再見」。

張明偉 張明偉去年突然宣布告別《愛回家》。
張明偉去年突然宣布告別《愛回家》。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
張明偉IG發文。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
張明偉（右下）結束3年多的「佐治」生涯。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
張明偉應監製要求在角色造型上要有林作feel，所以做足功課以一頭亂髮及流利英語終於成功「入屋」。（圖片來源：TVB截圖）

與MIRROR合照

張明偉本身是創作歌手，亦是樂隊「Charming Way」的主音及結他手，曾參與於旺角麥花臣場館舉行的《大世代OVERLAP》音樂會，完騷後更與MIRROR成員李駿傑（Jeremy）及柳應廷（Jer）於後台合照，並在IG寫道「不要羨慕哥」及「#鏡粉表示好興奮#香港樂壇加油」。當時已有網民留言：「方丈好小氣的」、「你同貴公司滿約嗎？有啲擔心你呀」、「我驚你po完返唔到愛回家」等等，點知粉絲竟然一語成讖，兩星期後張明偉突然宣布告別《愛回家》。

張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
張明偉一直醉心音樂。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉 日前有份出演於旺角麥花臣場館舉行的《大世代OVERLAP》音樂會。
日前有份出演於旺角麥花臣場館舉行的《大世代OVERLAP》音樂會。（圖片來源：張明偉 IG photo by@kenneviaphotography
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
完騷後更與MIRROR成員李駿傑（Jeremy）及柳應廷（Jer）於後台合照。（圖片來源：張明偉 IG）
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張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
粉絲留言。（圖片來源：張明偉 IG）

網民：期待ViuTV見到你

張明偉家境富裕，父親及哥哥都是法律界專業人士，媽媽曾任職教育局主理特殊教育，入行初期曾被被標籤為「玩玩吓」的二世祖。不過張明偉肯由低做起，入行七年由行行企企的角色，直至《愛回家》的「佐治」一角，憑自己努力成功「入屋」實在難得。

張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
張明偉家境富裕，父親及哥哥都是法律界專業人士，媽媽曾任職教育署（前身教育局）。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉 入行七年由行行企企的角色，直至《愛回家》的「佐治」一角，憑自己努力成功「入屋」實在難得。
入行七年由行行企企的角色，直至《愛回家》的「佐治」一角，憑自己努力成功「入屋」實在難得。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
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撰文：東方新地圖片來源：《Stephen傾》截圖、FB＠張明偉、IG＠aaryncheung

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