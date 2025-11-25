【全民造星6】張智傑(KIT) 詳細懶人包！44強名單解構82號參賽者背景身高MBTI

《全民造星6》82號參賽者張智傑（KIT）晉級44強賽事，這位年僅23歲的專業舞者，憑藉其出色的舞蹈技巧和獨特的「養生系」形象，在眾多參賽者中逐漸吸引觀眾目光。然而，在導師眼中，單純的舞蹈實力在《全民造星》的舞台上已不再是必勝的保證。面對「如何從伴舞者蛻變為舞台主角」的課題，張智傑KIT的晉級之路充滿挑戰與期待。本文將為你深入剖析這位燃燒生命同時又注重養生的Dancer，從他的個人背景、參賽經歷到未來潛力，讓你全面了解張智傑的魅力所在。