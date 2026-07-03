張智霖19歲魔童暴風抽高180cm 驚變寸頭認唔出！ 現場「一怪異舉動」惹社恐疑雲？
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張智霖帶同19歲兒子張慕童日前驚喜現身紅館，齊齊撐場魔術師甄澤權的魔術騷，久未公開露面的魔童不但以全新寸頭造型示人，面對途人鏡頭時更表現得手足無措，與老練的爸爸形成極大反差。
張慕童寸頭新造型配180cm身高散發陽剛味
從當晚曝光的畫面所見，張慕童徹底告別以往的韓系微捲長髮造型，換上極短的寸頭look，配合超過180cm的高瘦身形，整個人散發出截然不同的成熟陽剛氣質。雖然他全程戴上口罩刻意低調，但清爽俐落的新形象依然令人眼前一亮，與過去文青風格的「Oppa」模樣判若兩人。
張智霖大方除罩魔童卻閃躲抓衣角疑社恐
兩父子步出紅館時被途人舉機拍攝，張智霖即時展現出資深藝人的從容風範，大方除下口罩露出招牌笑容，親和力十足。反觀走在後方的魔童卻明顯不自在，不但刻意與爸爸保持距離，眼神閃躲之餘雙手更不自覺地抓著衣角，整個人顯得侷促不安。不少網民看到這一幕後笑稱魔童疑似出現「社恐」症狀，與前方氣定神閒的張智霖形成強烈對比。
魔童留學英國期間疑似高調公開甜蜜戀情
現年19歲的張慕童目前正在英國留學，除了學業之外，他的感情生活同樣備受關注。早前他曾在社交平台分享與一名大眼少女的甜蜜影片，片中兩人一起散步、玩搖搖板，最後更親密相擁，被外界解讀為疑似高調公開戀情。作為張智霖與袁詠儀的獨子，魔童完美繼承了父母的優良基因，一直被視為最具潛力的星二代之一。
網民激讚魔童步姿神似《十月初五的月光》初哥哥
大批心細的網民將焦點放在魔童的一舉一動上，不少人驚覺他走路時的姿態與步伐，竟然極度神似張智霖當年在《十月初五的月光》中飾演的經典角色「初哥哥」，紛紛留言激讚他根本就是「年輕版初哥哥」的真實寫照，瞬間勾起一眾觀眾的集體回憶。亦有網民笑言：「DNA真係騙唔到人」、「行路都copy到老竇」，認為魔童無論外貌還是神態都與年輕時期的張智霖如出一轍。
資料或影片來源：原文刊於新假期