張曦雯驚爆8年情斷！IG突清空混血男友合照 分手後首現身美國近況曝光！

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藝人張曦雯（Kelly）與加拿大混血男友Mark的8年穩定感情驚傳告終！日前（25日）有眼利網民發現，兩人突然在IG上互相取消追蹤，並將過往所有甜蜜合照全數清空，情變消息火速傳開。事隔一日，張曦雯親自在社交平台證實分手，今日（1日）更首度更新近況。

張曦雯限動親證分手：已分開一段時間

這段8年情的告終並非由當事人率先公布，而是由一眾時刻關注的網民揭發。張曦雯與男友Mark過去愛得高調，經常在IG大方分享旅遊、慶祝節日的甜蜜合照，羨煞旁人。然而，就在7月25日，有網民發現兩人IG上所有與對方相關的帖文及合照竟在一夜之間消失得無影無蹤，甚至連彼此的帳號都已取消追蹤。

張曦雯7月26日透過IG限時動態，配文承認分訊：「謝謝大家的關心和支持，我們已經和分手一段時間了，我現在很好，期待好快會有新作品和大家見面！謝謝大家。」

分手後首度更新近況！張曦雯美國歎雪糕新look示人

宣布分手後，正在美國探親度假的張曦雯，似乎也藉此機會好好放鬆心情。今日（1日），她終於在分手後首度更新IG帖文，上載了多張生活照，向粉絲分享自己的最新狀態。照片中，只見她換上一頭清爽的直髮新造型，其中一張自拍更見她面色紅潤，精神飽滿。另一張照片中，她則毫無女神包袱地大啖雪糕，表情相當得意可愛。帖文中她亦分享了多張美食照，看來在美國吃得開心、玩得盡興，似乎正努力走出情傷，以最佳狀態迎接新生活。

網民湧入留言打氣 大讚女神狀態極佳

張曦雯更新近況後，大批粉絲及網民立即湧入留言區為她打氣。雖然許多人對8年情斷感到惋惜，但輿論幾乎一面倒地表示支持與祝福。不少網民留言大讚她的狀態極佳：「見到你無事就好，要繼續開開心心！」、「分手很可惜，但尊重你的決定，加油！」、「食雪糕個樣太可愛，完全無偶包！」、「新髮型好靚，狀態大勇！」粉絲們見到她即使經歷分手，依然能好好享受生活，都感到非常放心，並希望她日後的生活能像她手中的雪糕一樣，繼續甜甜蜜蜜。

張曦雯 分手 （圖片來源：張曦雯IG）
（圖片來源：張曦雯IG）
張曦雯 分手 （圖片來源：張曦雯IG）
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張曦雯 分手 （圖片來源：張曦雯IG）
（圖片來源：張曦雯IG）
張曦雯 分手 （圖片來源：張曦雯IG）
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張曦雯 分手 （圖片來源：張曦雯IG）
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張曦雯 分手 （圖片來源：張曦雯IG）
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張曦雯 分手 （圖片來源：張曦雯IG）
（圖片來源：張曦雯IG）
張曦雯 分手 （圖片來源：張曦雯IG）
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張曦雯 分手 （圖片來源：張曦雯IG）
（圖片來源：張曦雯IG）
張曦雯 分手 （圖片來源：張曦雯IG）
（圖片來源：張曦雯IG）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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