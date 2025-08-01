張曦雯驚爆8年情斷！IG突清空混血男友合照 分手後首現身美國近況曝光！

藝人張曦雯（Kelly）與加拿大混血男友Mark的8年穩定感情驚傳告終！日前（25日）有眼利網民發現，兩人突然在IG上互相取消追蹤，並將過往所有甜蜜合照全數清空，情變消息火速傳開。事隔一日，張曦雯親自在社交平台證實分手，今日（1日）更首度更新近況。