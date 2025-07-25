張曦雯突清空與8年男友合照惹分手疑雲 曾稱奪視后考慮結婚 IG發文吐心聲

35歲張曦雯（Kelly）與加拿大混血男友Mark Brunyez拍拖8年，感情一直穩定嘅2人更屢次傳出婚訊，令外界十分好奇Kelly幾時會宣布封盤做人妻！不過今日（25日）就有網民發現張曦雯突於社交平台刪除所有與男友的合照，分手疑雲引起唔少人關注……