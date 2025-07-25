張曦雯突清空與8年男友合照惹分手疑雲 曾稱奪視后考慮結婚 IG發文吐心聲
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35歲張曦雯（Kelly）與加拿大混血男友Mark Brunyez拍拖8年，感情一直穩定嘅2人更屢次傳出婚訊，令外界十分好奇Kelly幾時會宣布封盤做人妻！不過今日（25日）就有網民發現張曦雯突於社交平台刪除所有與男友的合照，分手疑雲引起唔少人關注……
張曦雯突清空所有與男友合照
有網民細心發現，張曦雯一夜之間把社交平台上所有與男友嘅合照刪走，過往甜蜜畫面徹底消失。感情一向穩定嘅2人更早於寶馬山豪宅同居，Kelly亦不時曬出與男友嘅合照，因此今次突然傳出分手傳聞，令唔少fans都直言好突然！翻查張曦雯嘅社交平台，佢已unfollow男友嘅帳號，而男方亦同樣未有follow張曦雯。
張曦雯發文稱疑暗示分手
外界雖感好奇，但張曦雯仍選擇低調處理，暫未對分手一事作出回應。不過日前張曦雯就分享一張日常照，除咗透露正好遇上拍攝空檔外，亦配文表示：「This year brought some major personal changes」（今年在個人方面帶來了重要的改變），並指「改變不容易，但相信一切都是最好的安排。」令唔少網民猜測是否暗示已經分手，並紛紛留言支持她。
撰文：東方新地圖片來源：ig@kelllycheung資料或影片來源：原文刊於新假期