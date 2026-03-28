張曦雯爆料拍咀戲遇「口臭男星」 1個線索惹網民猜測2大嫌疑人
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女神張曦雯最近在節目中爆料演藝圈秘聞，竟然自揭曾於拍攝親吻戲時遭遇「口臭男星」的尷尬經歷！她更直指對方「臭到咁嘅地步係冇可能唔知自己口臭」，令全場震驚！究竟這位神秘男星是誰？網民已經開始瘋狂猜測！
張曦雯直指某男星口臭
張曦雯（Kelly）與陳瀅近日作客葉念琛主持的全新節目《越問越雙琛》，兩位女神在酒精助興下暢所欲言，大談愛情史之餘更爆料演藝圈的片場秘聞。節目氣氛輕鬆，但當張曦雯提及拍戲時遇到的尷尬經歷時，全場氣氛瞬間變得緊張刺激。她透露在拍戲生涯中，確實遇過令她難忘的對手，更直言這種情況至今依然存在於演藝圈中。
談及這次令人印象深刻的拍攝經歷，張曦雯毫不避諱地表示：「我覺得一個人口臭，如果臭到這個地步，是不可能不知道自己口臭」，另外她又提到該男星「平時真係好nice嘅，完全冇問題嘅，因此好難開口」。
陳瀅分享自身經歷坦承曾有口氣問題
另一嘉賓陳瀅則從「當事人」角度分享了相關經驗，展現出她的真性情。她回憶拍攝劇集《黃金有罪》時，因生病導致口腔帶有細菌而產生口氣，當時她的對手正是洪永城。陳瀅笑指洪永城可能會因此向周圍的人傾訴，而張曦雯聽聞後亦幽默補充，以洪永城的個性，相信確實有「周圍唱」的可能。這段分享不但化解了尷尬氣氛，更讓觀眾看到藝人們的真實一面。
網民瘋狂猜測神秘男星身份
節目播出後，網民立刻展開熱烈討論，紛紛猜測這位讓張曦雯印象深刻的「口臭男星」究竟是誰。有網民留言表示：「想知道跟張曦雯kiss有口氣而且很臭的男演員（平時很nice）是誰」。不少網民開始回顧張曦雯過往的作品，試圖從她的合作對象中找出線索：「只諗到馬德x」、「我估係陳豪，諗起佢好大個口」。
圖片來源：IG@kelllycheung、YouTube資料或影片來源：原文刊於新假期