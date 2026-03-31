張曦雯爆拍親熱戲遇口臭男星 馬貫東急自我檢查：如果係我可直接同我講

張曦雯作客導演葉念琛訪談節目時，竟然罕有地大爆拍攝現場「重口味」秘聞！這位一向形象高貴的女神級演員，在節目中毫不避諱地透露曾與某位男演員拍攝親密戲份時，對方竟然帶著濃烈「口氣」，讓她在鏡頭前要保持深情、鏡頭後卻要屏息以待。節目播出後隨即引發網民熱烈討論，更意外讓馬貫東成為頭號「嫌疑人」，事件發展令人始料不及。