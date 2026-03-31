張曦雯爆拍親熱戲遇口臭男星 馬貫東急自我檢查：如果係我可直接同我講
張曦雯狠批口臭男星「臭到咁冇可能唔知」
在《越問越雙琛》節目中，當葉念琛問起兩位女神於拍戲中是否曾遇過難忘對手時，張曦雯突然自揭曾於拍攝接吻戲時遇過「口臭」的男對手，令全場震驚。她更懷疑對方是故意忽視自己的口臭問題，直言「我覺得一個人口臭，如果臭到這個地步，是不可能不知道自己口臭」。張曦雯的坦率發言顯示她對這次經歷印象極其深刻，甚至認為對方應該有所察覺卻選擇無視。
陳瀅即場分享口臭經歷為好友解圍
身旁的陳瀅聽到張曦雯的爆料後，立即忍不住分享發生在自己身上的口臭經歷。她回憶拍攝劇集《黃金有罪》時，因生病導致口腔帶有細菌而產生口氣，當時的男對手正是洪永城。陳瀅笑言以洪永城的個性，相信他可能會因此向周圍的人傾訴，張曦雯聽聞後亦笑著表示，確實相信洪永城會「周圍唱」。兩位女神的互動顯得相當自然，陳瀅的即時分享也為張曦雯的爆料增添了真實感。
網民展開大搜查馬貫東不幸中槍
節目播出後，網民隨即展開「大搜查」行動，細數近年曾與張曦雯有過親熱戲的男藝人名單。經過一輪分析和討論，馬貫東竟然不幸成為頭號嫌疑人，網民紛紛將矛頭指向他。這個意外發展讓原本只是節目花絮的話題，瞬間演變成全城熱議的娛樂新聞，馬貫東更是在毫不知情的情況下被捲入這場「口臭疑雲」。
馬貫東親自回應進行自我檢查
昨日（30日）馬貫東現身紅磡出席無綫熱播劇集《正義女神》宣傳活動時，主動就事件接受訪問回應。他坦言「其實我睇完佢嗰節目，我第一時間係有自我檢查一下，自己對住塊鏡望一望，睇吓有冇問題，望吓關唔關自己事」。面對網民的質疑，馬貫東進一步解釋自己平時的準備工作。他表示張曦雯曾提到那位男藝員「好nice」，但自己平時對人「唔係好nice」，不過如果真的是自己有問題，他希望張曦雯能直接告訴他。馬貫東更透露「我同佢拍親熱戲前，我都有噴口腔噴霧同食香口膠」，顯示他在拍攝親密戲份前都會做足準備功夫，確保不會對合作演員造成困擾。
馬貫東大方表示可直接溝通無壓力
當被問及網民的討論是否造成壓力時，馬貫東表現得相當大方，直言「咁又冇嘅，如果真係我，佢其實都可以直接同我講，因為我同佢乜都講」。他的回應顯示與張曦雯的關係相當不錯，兩人之間可以無所不談。馬貫東更提到就像體臭一樣，「自己聞慣咗，自己係冇感覺」，如果真的有問題他也希望能夠得到提醒，態度相當開放和誠懇。