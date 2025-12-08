張栢芝捲千萬違約風波 法庭激動落淚 當庭大喊冤屈場面失控

張栢芝今日再度現身高等法院應訊，面對前經理人余毓興追討逾4,000萬元的合約糾紛案件。審訊期間，她因律師不斷追問細節而情緒激動，更當庭聲淚俱下大喊「所有事情都是假的」，場面一度失控。這宗涉及千萬違約風波的案件，背後真相令人關注。