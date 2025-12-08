張栢芝捲千萬違約風波 法庭激動落淚 當庭大喊冤屈場面失控
張栢芝今日再度現身高等法院應訊，面對前經理人余毓興追討逾4,000萬元的合約糾紛案件。審訊期間，她因律師不斷追問細節而情緒激動，更當庭聲淚俱下大喊「所有事情都是假的」，場面一度失控。這宗涉及千萬違約風波的案件，背後真相令人關注。
張栢芝法庭激動落淚 大喊冤屈場面失控
今日上午10時案件續審時，張栢芝面對原告律師就文件簽署真偽性的連番追問，情緒變得極度激動。她多次強硬回答「不記得」，更因不時反駁或答非所問，遭法官出面制止。當律師針對細節不斷重複詢問時，張栢芝終於按捺不住情緒，當庭聲淚俱下大聲喊冤：「我兩天沒睡過覺，對我很不公平，後面的媒體讓我有壓力，所有事情都是假的！」法官即時安撫她，並解釋律師重複提問是為確保她明白問題，在詢問「能否繼續」後，她平復心情表示「可以」。
余毓興追討4,176萬元 指張栢芝違反經理人合約
這宗案件源於張栢芝前年遭前經理人余毓興及經理人公司AEG Entertainment Group Limited入稟高等法院控告。原告指她涉嫌收取預支的4,176萬元片酬後，並未履行電影合約並違反經理人合約，現正向她追討至少1,276萬元及要求公開收入帳目。余毓興今早約9時20分抵達法院，而張栢芝則約8時30分由助手陪同乘坐七人車抵達，開庭前助手更遞上汽水為她提神。
張栢芝質疑合約真確性 稱簽名非本人所為
在法庭上，張栢芝重申自己一向信任助手周靜儀，很少理會文件上的事情，只要對方看過文件並說沒有問題便會簽署。她亦指自己有很多不同簽名模式，因此需要筆跡專家鑒別。辯方強烈質疑合約真確性，指涉案「全球獨家經理人合約」屬偽造文件，聲稱合約上的簽名並非張栢芝親自簽署，並質疑原告有「做假文件」之嫌。張栢芝在庭上多次強調，所有關於合約的事宜，過去皆是由她的私人助手兼經紀人周靜儀負責處理。
網民關注案件發展 同情張栢芝處境
張栢芝在法庭上的激動表現引起網民熱議。有網民表示：「睇到佢喊都覺得心酸，希望真相可以水落石出。」亦有人認為：「如果真係假文件，咁就太過分啦。」不少網民對她「兩天沒睡過覺」的說法表示同情，認為這種法律糾紛對當事人造成極大壓力。案件將繼續審訊，各界關注最終裁決結果。
圖片來源：張栢芝微博、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期