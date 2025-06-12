45歲張栢芝肚凸凸出道活動孕味濃 近照曝光靚樣被質疑「進化」過度

45歲張栢芝2006年與謝霆鋒結婚，並於分別與07及10年誕下大仔謝振軒（Lucas），以及二仔謝振南（Quintus）。張栢芝與謝霆鋒嘅婚姻僅維持5年，2011年宣布離婚嘅張栢芝隨後於2018年透露誕下細仔張禮承（Marcus）嘅消息，不過其生父一欄則為空白，引起外界猜測。近日張栢芝出席活動時就被指肚凸凸，令其懷第4胎嘅傳聞引起熱議……