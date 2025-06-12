45歲張栢芝肚凸凸出道活動孕味濃 近照曝光靚樣被質疑「進化」過度
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45歲張栢芝2006年與謝霆鋒結婚，並於分別與07及10年誕下大仔謝振軒（Lucas），以及二仔謝振南（Quintus）。張栢芝與謝霆鋒嘅婚姻僅維持5年，2011年宣布離婚嘅張栢芝隨後於2018年透露誕下細仔張禮承（Marcus）嘅消息，不過其生父一欄則為空白，引起外界猜測。近日張栢芝出席活動時就被指肚凸凸，令其懷第4胎嘅傳聞引起熱議……
張栢芝肚凸凸出道活動孕味濃
張栢芝近日於內地出席活動，當日身穿粉綠色厚外套搭配白色長褲現身活動嘅佢，就被指肚凸凸孕味甚濃。照片中，張栢芝的模樣與過往瘦削形象大相徑庭，未知是否因服裝引起嘅誤會，唔少網民都猜測佢是否懷有第四胎：「感觉是不是又怀孕了，肚子那块有点奇怪」、「這衣服穿起來顯得很腫」、「看樣子感覺懷孕了」、「這一套也太孕婦裝了吧」。
張栢芝靚樣被質疑「進化」過度
雖然張栢芝嘅服裝引來網民猜測，但唔少人都直言張栢芝嘅近照睇落完全認唔到佢：「美，但是真的不像張柏芝，像山寨版」、「她不是張柏芝，只是像而已」、「她的臉之前沒這麼飽滿的」、「本來就已經很美了，不要再在臉上動東西了」，紛紛質疑張栢芝是否「進化」過度。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片資料或影片來源：原文刊於新假期