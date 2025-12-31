張栢芝孻仔激罕出鏡 身材高挑深得媽咪真傳 親子互動勁溫馨
45歲影后張栢芝今日在社交平台大晒親子遊影片，心情靚到爆的她不但興奮炫耀谷愛凌同款Cap帽，更激罕曝光孻仔遮臉照片，母子溫馨互動冧爆全網。最令人驚喜的是，向來對兒子保密到家的張栢芝，竟然破例讓孻仔在鏡頭前開口說話，小朋友以流利英文糾正媽咪年份錯誤的可愛舉動，瞬間融化網民心房。
張栢芝心情爆燈炫耀谷愛凌同款帽
凍齡有道的張栢芝在影片中顯得格外興奮，先是大方向粉絲展示自己對襪子的獨特喜好，更得意洋洋地炫耀充滿滑雪Feel的長襪。最令她雀躍的是頭上戴着的Cap帽，張栢芝興奮表示「自己戴着的是谷愛凌的同款Cap帽」，言語間透露出對這位奧運冠軍的欣賞之情。整個分享過程中，張栢芝的心情明顯靚到爆，不時露出燦爛笑容，展現出她一貫的陽光正能量。
孻仔激罕出鏡身材高挑深得媽咪真傳
最令粉絲驚喜的環節，莫過於張栢芝難得晒出孻仔的遮臉照片。雖然小朋友的樣貌依然保持神秘，但從影片中可以清楚看到，孻仔同樣深得媽咪張栢芝的優良基因，四肢修長的他身材相當高挑，完全遺傳了張栢芝的模特兒身材。母子二人在鏡頭前的互動自然溫馨，展現出濃厚的親情，讓一眾網民看得心頭暖暖。
孻仔童音英文糾正媽咪年份錯誤超可愛
當張栢芝拍片與粉絲一起開心迎接新一年到來時，意想不到的驚喜場面出現了。孻仔突然以充滿童音的流利英文提醒張栢芝，明年是2026年而非其他年份，認真糾正媽咪的可愛模樣瞬間成為全片亮點。小朋友的英文發音標準流利，顯示出張栢芝在教育方面的用心栽培，而這種母子間自然的互動更是讓網民直呼「太可愛了」。
張栢芝預祝粉絲新年快樂展現暖心一面
在影片的最後部分，張栢芝不忘向一直支持她的粉絲送上新年祝福，真誠地祝願大家身體健康，心情日日靚到爆。這種貼心的舉動再次展現了她與粉絲之間的深厚情感連結，也讓不少網民在留言區表達對她的喜愛和支持。張栢芝一直以來都以親民形象示人，這次的暖心祝福更是加深了粉絲對她的好感。
網民激讚母子溫馨互動羨慕家庭和睦
影片發布後，網民紛紛在留言區表達對這對母子的喜愛。有網民留言「張栢芝真的是好媽媽，孻仔好可愛」、「母子互動好溫馨，看得我都想生小朋友了」、「小朋友英文說得這麼好，張栢芝教育得很棒」。更有不少網民羨慕張栢芝能夠與兒子保持如此親密的關係，認為她在平衡事業與家庭方面做得相當出色，是現代女性的典範。
圖片來源：IG@cecilia_pakchi_cheung、微博@張栢芝、微博@張栢、張栢芝微博資料或影片來源：原文刊於新假期