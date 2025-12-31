張栢芝孻仔激罕出鏡 身材高挑深得媽咪真傳 親子互動勁溫馨

45歲影后張栢芝今日在社交平台大晒親子遊影片，心情靚到爆的她不但興奮炫耀谷愛凌同款Cap帽，更激罕曝光孻仔遮臉照片，母子溫馨互動冧爆全網。最令人驚喜的是，向來對兒子保密到家的張栢芝，竟然破例讓孻仔在鏡頭前開口說話，小朋友以流利英文糾正媽咪年份錯誤的可愛舉動，瞬間融化網民心房。