聲秀｜張津銘（金鳴）背景起底！前軍人辛酸追夢路 靠退伍費南下深圳成流浪歌手
張津銘（金鳴）背景介紹：從軍人到歌手的非凡之路
在TVB全新大型歌唱選秀節目《聲秀》的舞台上，匯聚了來自各地的音樂精英，其中一位名叫張津銘（金鳴）的24歲學員，憑藉其極具反差和故事性的背景，成功吸引了眾多觀眾的目光。他不僅是一位駐場歌手，更曾是一名軍人，這段獨特的經歷為他的音樂夢想增添了非凡的色彩和深度。
年齡和出身
現年24歲的張津銘，又名金鳴，來自中國遼寧。他陽光帥氣的外表下，隱藏著一顆對音樂無比熾熱的心。從小，歌唱就是他生命中不可或缺的一部分，這個夢想的種子早已在他心中悄然埋下，等待著一個發芽的時機。
早期音樂夢想
與許多懷抱音樂夢的年輕人一樣，張津銘在高中畢業後，將所有希望寄託在專業的音樂學府上。他當時的目標是考入著名的瀋陽音樂學院，希望在那裡接受系統的聲樂訓練，為自己的歌唱事業奠定堅實的基礎。然而，現實給了他沉重的一擊，他最終未能如願考上心儀的學府。這次的失敗對年輕的張津銘造成了巨大的打擊，他開始懷疑自己的天賦和能力，認為自己或許並不是唱歌的料子，那段時間，他心中的音樂火焰也隨之變得黯淡。
大學經歷
在夢想受挫後，張津銘選擇了一條看似與音樂毫不相干的道路。他入讀了大學，主修郵輪乘務專業。這個選擇或許是當時的一種妥協，一種暫時擱置夢想的無奈之舉。在大學的校園裡，他按部就班地學習，似乎正朝著一個穩定但平凡的未來走去。然而，命運的劇本早已為他寫下了意想不到的轉折。
音樂生涯轉折點：軍營歌聲喚醒初心
人生中最奇妙的，莫過於在意想不到的地方重拾最初的夢想。對張津銘而言，這個地方就是紀律嚴明的軍營。他的音樂生涯，正是在這片充滿陽剛之氣的土地上，迎來了關鍵的轉捩點。
軍隊表演經歷
在大學三年級時，張津銘選擇了參軍，成為吉林省的一名軍人。軍旅生活充滿了挑戰和磨練，但也給了他一個意想不到的舞台。在一次部隊舉辦的晚會中，熱愛唱歌的他獲得了上台表演的機會。站在舞台上，他用歌聲抒發著內心的情感，這不僅僅是一次表演，更是他與內心深處那個音樂夢想的久別重逢。
重燃音樂熱情
正是那次軍中晚會的表演，徹底改變了張津銘的人生軌跡。當他的歌聲響徹整個會場，台下傳來了戰友們雷鳴般的歡呼聲和掌聲。那一刻，不絕於耳的喝彩聲像一道電流，瞬間擊中了他的心臟，將他內心那團幾近熄滅的音樂之火重新點燃，並且燃燒得比以往任何時候都更加猛烈。他深刻地體會到，原來自己的歌聲是能夠打動人心的，原來站在舞台上為大家唱歌，才是他真正渴望的事情。這次經歷讓他重新找回了自信，也堅定了重拾音樂夢想的決心。
放棄軍人職業
軍營的經歷讓張津銘完成了從男孩到男人的蛻變，更讓他明確了自己的人生方向。在經過深思熟慮後，他做出了一个旁人看來極為大膽的決定。2023年，他毅然選擇放棄穩定的軍人職業，告別軍旅生涯。他將退役後獲得的一筆退伍費，全部作為自己追逐音樂夢想的啟動資金，決心為自己的熱愛賭上一切。
追逐音樂夢想的歷程：深圳的流浪歌手歲月
離開軍營的張津銘，沒有選擇回到家鄉，而是獨自一人背起行囊，毅然南下到充滿機遇與挑戰的城市——深圳。在這裡，他以一名流浪歌手的身份，開啟了艱辛卻充滿熱血的追夢之旅。
南下深圳成為流浪歌手
對於一個初來乍到的年輕人而言，在深圳這樣的大城市以唱歌為生，其難度可想而知。張津銘的追夢之路並非一帆風順，他曾坦言：「一個人南下追夢…不容易，沒演出就沒收入。」這句話道盡了流浪歌手的辛酸。在沒有穩定收入的日子裡，他依靠著那筆退伍費支撐著自己的生活和夢想。每一個在街頭、在酒吧演唱的夜晚，都是他對現實的抗爭和對夢想的堅守。
參加比賽的經歷
為了尋求更多的機會和磨練自己，張津銘積極參加了各式各樣的歌唱比賽。在南下追夢的期間，他參加了超過20個大大小小的比賽。驚人的是，他在其中10個比賽中都成功獲獎。這份亮眼的成績單，不僅僅是幸運，更是他實力的最佳證明。頻繁的參賽讓他累積了極其豐富的舞台經驗，學會了如何與觀眾互動，如何用歌聲在最短的時間內抓住聽眾的心。這些寶貴的實戰經驗，都成為了他日後踏上《聲秀》舞台的堅實基石。
面臨的困難和堅持
追夢的路上從不缺少困難和質疑。在最艱難的時候，張津銘也曾想過放棄，但他內心對音樂的熱愛，如同不滅的火焰，支撐著他走過一個又一個難關。正如他自己所說：「有想過放棄但很熱愛音樂，內心火沒熄…」正是這份永不熄滅的熱情，讓他即使在最迷茫的時刻，也能找到繼續前行的力量。他的故事，是一個關於堅持、勇氣和熱愛的真實寫照。
《聲秀》參賽經歷：從深圳街頭到電視螢幕
經過無數個日夜的磨練，張津銘的才華和堅持終於迎來了更大的舞台。TVB舉辦的《聲秀》，成為他將夢想照進現實的關鍵一步，讓他從深圳的駐場歌手，一躍成為備受矚目的電視新星。
成為25位入選學員之一
《聲秀》作為一個大型歌唱比賽，吸引了無數音樂愛好者報名。經過連月來的嚴格海選，節目組最終從眾多參賽者中挑選出25位最具潛力和實力的學員，而張津銘正是這25位幸運兒之一。能夠在激烈的競爭中脫穎而出，本身就是對他過往所有努力的肯定。他以「駐場歌手」的職業身份入選，與學生、地盤工人、模特兒等來自各行各業的參賽者一同追夢。
在節目中的表現
憑藉其從軍人到流浪歌手的獨特背景，以及在超過20場比賽中錘煉出的穩健台風，張津銘在《聲秀》的舞台上備受期待。觀眾和評審都非常好奇，這位經歷豐富的年輕人，會如何將他的人生閱歷融入到歌聲之中，帶來怎樣觸動人心的表演。他的每一次亮相，不僅僅是歌唱技巧的展示，更是一次個人故事的真情流露，這份真實感和滄桑感，或許將成為他在眾多參賽者中脫穎而出的秘密武器。
未來發展前景
參加《聲秀》無疑是張津銘職業生涯中的一個重要里程碑。這個平台給予他的曝光度，是過去任何一個舞台都無法比擬的。無論最終比賽結果如何，他已經成功地將自己的名字和故事帶給了更廣泛的觀眾。憑藉其不俗的實力、帥氣的外形以及勵志的追夢故事，他具備了成為一名偶像與實力兼備的歌手的潛力。比賽結束後，他極有機會獲得唱片公司的青睞，從而正式開啟他的職業歌手生涯。
張津銘的音樂特色：歷練鑄就的獨特魅力
每一位歌手的風格，都與其人生經歷息息相關。張津銘從軍營到街頭的非凡歷程，也塑造了他獨一無二的音樂特色和舞台魅力。
擅長的音樂風格
雖然節目尚未完全展現他的音樂全貌，但從他作為流浪歌手的經歷可以推斷，他極有可能擅長能夠引發聽眾共鳴的流行情歌、民謠，或是充滿故事感的抒情歌曲。流浪歌手的生涯要求歌手能夠迅速抓住聽眾的情緒，因此，他的歌聲很可能充滿了感染力，能夠細膩地詮釋歌曲中的情感層次。同時，他的軍人背景或許也賦予了他聲音中一種獨特的堅毅和力量感。
代表作品
目前，張津銘在《聲秀》這個全國性的大舞台上，尚未有廣為人知的代表作品。然而，這也正是他未來最令人期待的地方。觀眾們都在翹首以盼，看他會選擇怎樣的歌曲來定義自己，又將如何演繹出屬於「張津銘」風格的經典之作。他在《聲秀》中的每一首參賽歌曲，都有可能成為他音樂生涯的里程碑。
舞台魅力
張津銘的舞台魅力是複合型的。一方面，他有著軍人般的挺拔身姿和堅定眼神，這讓他在舞台上顯得沉穩而可靠。另一方面，他作為流浪歌手的歷練，讓他懂得如何用眼神和歌聲與台下觀眾進行真誠的交流。這種融合了紀律與自由、堅毅與溫柔的氣質，形成了他獨特的舞台吸引力。他不需要華麗的技巧，僅僅是安靜地站在那裡，講述自己的音樂故事，就足以打動人心。