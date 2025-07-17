聲秀｜張津銘（金鳴）背景起底！前軍人辛酸追夢路 靠退伍費南下深圳成流浪歌手

張津銘（金鳴）背景介紹：從軍人到歌手的非凡之路

在TVB全新大型歌唱選秀節目《聲秀》的舞台上，匯聚了來自各地的音樂精英，其中一位名叫張津銘（金鳴）的24歲學員，憑藉其極具反差和故事性的背景，成功吸引了眾多觀眾的目光。他不僅是一位駐場歌手，更曾是一名軍人，這段獨特的經歷為他的音樂夢想增添了非凡的色彩和深度。