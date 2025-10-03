50歲前TVB花旦無預警宣布結婚 罕談富商男友認已求婚成功準備做繼母
張玉珊訪問中甜爆婚訊
在方健儀的節目《女人方言》中，張玉珊全程流露著戀愛中女人的幸福笑容。當被主持人問及是否有結婚打算時，她起初還帶著一絲靦腆，但隨後便大方公布喜訊，甜笑著說：「其實他已經求婚了！」此話一出，連主持人都又驚又喜，立即送上最真誠的恭賀。張玉珊待嫁的喜悅之情溢於言表，整個畫面充滿了粉紅泡泡，閃瞎一眾觀眾。
張玉珊剖白認定對方原因
張玉珊在訪問中深入剖白，認為能與未婚夫盧啟賢走到談婚論嫁的階段，全因兩人擁有極為相近的「三觀」。她解釋，由於兩人都是營商之人，無論在事業還是人生觀上，看待事物的角度和待人處事的態度都非常契合，溝通上毫無障礙。面對男友過往曾被傳媒攻擊，張玉珊堅定地表示，兩個人在一起就如「同一個團隊」，絕不會在對方遇到困難時轉身離開，反而認為經歷過風雨後，讓她更了解對方，關係也變得更加穩固。
欣然接受盧啟賢過去 準備做最美繼母
對於未婚夫盧啟賢曾有過一段婚姻並育有一名女兒，張玉珊在訪問中表現得十分坦然和大方。她透露自己非常喜歡小朋友，與盧啟賢的女兒相處得非常融洽，更形容對方是「一個漂亮、又乖巧的女孩」。言談間完全感受到她對繼女的喜愛，看來她已經完全準備好迎接新的家庭角色，對未來的家庭生活充滿無限期待，決心成為最美的繼母。
網民早估好事近 紛紛送上祝福
其實在張玉珊正式宣布婚訊前，已有不少眼利的網民從蛛絲馬跡中猜測她好事近。早前她罕有地在社交平台曬出與男友的合照，當時已引來外界猜測兩人感情昇華。如今喜訊得到證實，大批網民立即湧入留言區送上祝福，紛紛表示：「恭喜女神！終於找到屬於自己的幸福！」、「50歲依然美麗動人，狀態太好了，祝永遠幸福快樂！」、「看她談起未婚夫的樣子，就知道是真愛！」
張玉珊力撐未婚夫盧啟賢 斥公關災難
對於未婚夫盧啟賢過往曾被《福布斯》雜誌質疑身家，甚至被指欠債近5,000萬元，張玉珊堅定地表示信任對方為人，形容事件只是一場「公關災難」。她霸氣護夫：「佢外國公司同事當佢係Marketing material，英國公關公司當佢提款機，做一次撳一次錢。佢梗係對嗰個記者唔夠nice，隻眼擘得唔夠大，人哋覺得佢唔夠友善，如果唔係點會咁多人唔寫去寫佢，呢個年代一支筆就可以寫死佢。」，她表示因為男友不太懂面對傳媒，所以挺身而出：「我唔會喺任何人唔好嘅時間避開，兩個人一齊係同一隊，當時對我哋係幾大衝擊，針對佢嘅事都維持咗半年，嗰個階段令大家都睇清對方，我好欣賞佢好有承擔，自己唔開心會收埋，男仔最重要係有擔當，唔好氣餒。」她更強調，兩個人在一起就如「同一個團隊」，坦言經此場風波過後，令彼此關係更穩固。並對男友表示信任，稱：「其實我都認識寫佢嗰位傳媒老闆，事後我都有找佢晦氣。」
盧啟賢黑歷史大起底 曾與廖碧兒拍拖兼欠債
翻查資料，盧啟賢的過去確實充滿爭議。2022年，《福布斯》曾發文指他從未登上億萬富豪排行榜，並質疑他入主台灣文華東方酒店、投資F1車隊及擁有哈佛學歷等說法均非事實。此外，他於2018年與女星廖碧兒拍拖而廣為人知，當時更被爆出曾有一段婚姻並育有一女。其後在與前妻的離婚官司中，他為爭取撫養權，更自揭欠債近5,000萬元，最終法庭判他需向前妻支付每月25,000元的贍養費。