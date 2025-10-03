50歲前TVB花旦無預警宣布結婚 罕談富商男友認已求婚成功準備做繼母

現年50歲的前藝人、商界女強人張玉珊（Shirley）近年感情生活一直保持低調，但近日她登上好友方健儀的網上節目《女人方言》時，竟罕有地大談與富商男友盧啟賢的戀情，更在訪問尾聲投下震撼彈，親口證實男友已求婚成功，即將升格人妻！消息一出，隨即引發全城熱話，究竟這位凍齡女神的愛情故事有何動人之處？