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34歲張秀文秘密閃嫁金融才俊王大權 金牌媒人Bob踢爆教堂行禮

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撰文：東方新地

前港姐張秀文被傳媒踢爆早於一年前秘撻年薪達過千萬的金融才俊王大權，二人更被傳媒攝得並肩入馬場過程甜蜜，期後張秀文亦有向傳媒大方認愛，不過就未有透露對方背景。早前有報道指張秀文與王大權已經秘密結婚，更曝光了二人的婚紗相！今日(23日)，金牌媒人Bob率先在社交網出po恭喜張秀文，證實二人已在教堂行禮！

撰文：東方新地 圖片：張秀文IG、王大權FB、張秀文提供

張秀文被Bob踢爆已行禮

近月有傳張秀文已嫁入豪門，正式做王太，不過一直未經證實。今日(23日)，金牌媒人Bob林盛斌在社交網率先出po恭賀一對新人，並上載一張在教堂前的合照，可見張秀文真的已為人妻。Bob留言：「又搞掂一單！恭喜恭喜！」

Bob上載觀禮合照，證實張秀文已成為王太。（圖片來源：IG@bob_lamshingbun）
Bob上載觀禮合照，證實張秀文已成為王太。（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）
（圖片來源：IG@bob_lamshingbun）
（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）

張秀文靚婚照

低調入豪門的張秀文，婚前影了一輯靚婚照，並揚言婚後會收起性感，大家有得睇好睇喇！

（圖片來源：張秀文提供）
（圖片來源：張秀文提供）
（圖片來源：張秀文提供）
（圖片來源：張秀文提供）
（圖片來源：張秀文提供）
（圖片來源：張秀文提供）
（圖片來源：張秀文提供）
（圖片來源：張秀文提供）
（圖片來源：張秀文提供）
（圖片來源：張秀文提供）
（圖片來源：IG@sammicheung926）
（圖片來源：[email protected]

張秀文IG剖白，Quit YouTube 改變人生

張秀文早前在IG貼婚紗相剖白，表示2020年2月14日因為阿Bob林盛斌的一句說話改變人生：「還記得我穿著睡衣窩在床上，拿著手機在看youtube，差不多晚上9點的時候，突然阿Bob發訊息來問我在做什麼，沒什麼特別的話就出來參加他的朋友聚會，而這班朋友全部都係靈糧堂的同學仔和家長，另加一位男士，專誠想介紹給我認識。當時我正在看綜藝節目，看到一半有點緊張，時間又有點夜，又無化妝無梳頭，我都真係非常誠實地回覆阿Bob：『我唔想出黎』金牌媒人回了我一句：『睇youtube唔會改變你一生，你今晚肯出黎就會改變你一生！』結果，在一班小朋友唱著靈糧堂校歌的歌聲下，我遇見了我的未來老公，我餘生的另一半，謝謝你的出現，謝謝你的愛。」

張秀文正式封盤喇！（圖片來源：張秀文IG）
張秀文正式封盤喇！（圖片來源：張秀文IG）

張秀文曾拒絕對方求婚

據報道指，王大權其實是「皮草太子爺」王大業的堂弟，家景非常富裕，即使拍拖亦絕少公開亮相，平時二人主要都留在家中看電影。張秀文與王大權拍拖有一年多，一直相處得好舒服，更一早視對方為結婚對象。據張秀文透露，原來男方早在一年前已經求過婚，不過張秀文最初以發展事業而捥拒對方；另一方面，她透露未婚夫曾兩度提出送她黃竹坑豪宅，惟她亦因禮物太貴重而拒絕對方好意。唯近日王大權再度重施故技，而且花盡心思，求婚前不單只將屋企布置得好靚放晒氣球，而且更向「街頭魔法王」甄澤權學魔術冧女，加上有戒指半跪求婚，張秀文最後都係被誠意打動，仲話自己當時冇乜心理準備眼濕濕！

張秀文的現任男友王大權投資及做生意有道，據知年賺過千萬。（圖片來源：王大權FB）
張秀文的現任男友王大權投資及做生意有道，據知年賺過千萬。（圖片來源：王大權社交網）
據知王大權在投資上眼光獨到，而且人脈甚廣，除了認識不少圈中人，更與江嘉敏男友兼電競公司高層Anthony合作做生意。（圖片來源：王大權FB）
（圖片來源：）據知王大權在投資上眼光獨到，而且人脈甚廣，除了認識不少圈中人，更與江嘉敏男友兼電競公司高層Anthony合作做生意。（圖片來源：王大權社交網）
王大權過去在運動場上獲獎無數。（圖片來源：王大權IG）
消息指，Billy中學就讀聖芳濟書院，並在香港大學修讀經濟金融學士課程，文武雙全，喜歡打籃球及夾Band，性格上與樂天的張秀文非常夾得來。不過張秀文要入豪門都要付出，據知自拍拖後，張秀文已刻意減少性感演出，打扮亦轉為密實，盡量顧及男友感受，亦唔想令男方家長反感。（圖片來源：王大權IG）

剛與TVB續約

正如張秀文所指，一年前拒絕對方求婚是為了發展事業，原來她最近與TVB續簽了兩年合約，然而未來老公並沒有向自已施壓勒令停工，而張秀文亦笑言未收到「封胸」指令，稱自己近日已經大幅收起性感，不過會視乎場合去挑選合適的服裝，亦不排斥較為性感的晚裝，笑指「咁我阿媽生我身材係咁都冇計」，婚後亦會繼續工作，另一方面，張秀文亦很欣賞王大權不靠父幹做生意。

張秀文最近嘅打扮的確係較以前保守。（圖片來源：張秀文IG）
張秀文最近嘅打扮的確係較以前保守。（圖片來源：張秀文IG）

未有造人壓力

雖然王大權是家中長子，而且雙方都已經年過三十，但即將成為豪門太太的她就向傳媒表示未有任「造人」壓力，表示家中的長輩並沒有強制二人加快生B進度，加上王大權還有弟弟妹妹，所以決定「造人」大計順其自然。另外，張秀文透露二人打算待疫情好轉好才到外地結婚和擺喜酒。

單身多年的張秀文，終於宣布有新戀情。（圖片來源：張秀文IG）
終於擺脫「黃金盛女」之名！（圖片來源：張秀文IG）

張秀文要多謝阿Bob穿針引線

張秀文最後亦很多謝有「金牌媒人」之稱的阿Bob穿針引線撮合自己和王大權，更笑稱阿Bob現時很囂張！不過都打算送返份大禮畀阿Bob，仲諗住等通關之後包阿Bob一家去旅行。其實阿Bob認真幫得手，上次張秀文被傳媒跟爆拍拖，阿Bob亦一律封口不提，原因是尊重朋友私隱，唔想搞破壞！認真夠老友呀！

張秀文在阿Bob介紹下認識男友王大權。（圖片來源：張秀文IG）
張秀文在阿Bob介紹下認識男友王大權。（圖片來源：張秀文IG）
34歲搵到Mr.Right，張秀文分分鐘入豪門。（圖片來源：張秀文IG）
34歲搵到Mr.Right，張秀文嫁入豪門。（圖片來源：張秀文IG）
張秀文近年專注發展司儀工作，拍劇亦見成績，所以想轉型唔再行性感。（圖片來源：張秀文IG）
張秀文近年專注發展司儀工作，拍劇亦見成績，所以想轉型唔再行性感。（圖片來源：張秀文IG）
張秀文與阿Bob合作做節目成為好友，阿Bob表示覺得張秀文是好女仔，所以樂於介紹筍盤給她。（圖片來源：張秀文IG）
張秀文與阿Bob合作做節目成為好友，阿Bob表示覺得張秀文是好女仔，所以樂於介紹筍盤給她。（圖片來源：張秀文IG）

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