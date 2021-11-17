34歲張秀文秘密閃嫁金融才俊王大權 拍拖一年多會繼續演藝事業唔封胸

前港姐張秀文被傳媒踢爆早於一年前秘撻年薪達過千萬的金融才俊王大權，二人更被傳媒攝得並肩入馬場過程甜蜜，期後張秀文亦有向傳媒大方認愛，不過就未有透露對方背景。事隔約一個月，有報道表示同，張秀文原來與王大權已經秘密結婚，更曝光了二人的婚紗相！

撰文：東方新地 圖片：張秀文IG、王大權FB