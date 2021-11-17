34歲張秀文秘密閃嫁金融才俊王大權 拍拖一年多會繼續演藝事業唔封胸
前港姐張秀文被傳媒踢爆早於一年前秘撻年薪達過千萬的金融才俊王大權，二人更被傳媒攝得並肩入馬場過程甜蜜，期後張秀文亦有向傳媒大方認愛，不過就未有透露對方背景。事隔約一個月，有報道表示同，張秀文原來與王大權已經秘密結婚，更曝光了二人的婚紗相！
撰文：東方新地 圖片：張秀文IG、王大權FB
張秀文曾拒絕對方求婚
據報道指，王大權其實是「皮草太子爺」王大業的堂弟，家景非常富裕，即使拍拖亦絕少公開亮相，平時二人主要都留在家中看電影。張秀文與王大業拍拖有一年多，一直相處得好舒服，更一早視對方為結婚對象。據張秀文透露，原來男方早在一年前已經求過婚，不過張秀文最初以發展事業而捥拒對方。唯近日王大權再度重施故技，而且花盡心思，求婚前不單只將屋企布置得好靚放晒氣球，而且更向甄澤權學魔術冧女的，加上有戒指半跪求婚，張秀文最後都係被誠意打動，仲話自己當時冇乜心理準備眼濕濕！
剛與TVB續約
正如張秀文所指，一年前拒絕對方求婚是為了發展事業，原來她最近與TVB續簽了兩年合約，然而未來老公並沒有向自已施壓勒令停工，而張秀文亦笑言未收到「封胸」指令，稱自己近日已經大幅收起性感，不過會視乎場合去挑選合適的服裝，亦不排斥較為性感的晚裝，笑指「咁我阿媽生我身材係咁都冇計」，婚後亦會繼續工作，另一方面，張秀文亦很欣賞王大權不靠父幹做生意。
未有造人壓力
雖然王大權是家中長子，而且雙方都已經年過三十，但即將成為豪門太太的她就向傳媒表示未有任「造人」壓力，表示家中的長輩並沒有強制二人加快生B進度，加上王大權還有弟弟妹妹，所以決定「造人」大計順其自然。另外，張秀文透露二人打算待疫情好轉好才到外地結婚和擺喜酒。
張秀文要多謝阿Bob穿針引線
張秀文最後亦很多謝有「金牌媒人」之稱的阿Bob穿針引線撮合自己和王大權，更笑稱阿Bob現時很囂張！不過都打算送返份大禮畀阿Bob，仲諗住等通關之後包阿Bob一家去旅行。其實阿Bob認真幫得手，上次張秀文被傳媒跟爆拍拖，阿Bob亦一律封口不提，原因是尊重朋友私隱，唔想搞破壞！認真夠老友呀！