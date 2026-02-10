金像獎2026影帝名單出爐！古天樂「雙提」強勢爭獎 梁家輝「狼王」出巡硬撼張繼聰

第四十四屆香港電影金像獎提名名單今日正式公布，影帝戰況異常激烈！張繼聰憑《金童》首度入圍最佳男主角，與古天樂雙提名《私家偵探》及《尋秦記》正面交鋒，加上梁家輝《捕風追影》及陳家樂《像我這樣的愛情》強勢夾擊，張繼聰激動回應提名時更直言「由Day 1到上映都係勵志片」，證明香港電影圈仍然充滿正能量和希望。