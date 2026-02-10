金像獎2026影帝名單出爐！古天樂「雙提」強勢爭獎 梁家輝「狼王」出巡硬撼張繼聰
古天樂雙提名成最大贏家 一人分飾兩角挑戰極限
古天樂今屆可謂最大贏家，憑《私家偵探》及《尋秦記》雙雙入圍最佳男主角，展現出驚人的演技跨度。在《私家偵探》中，他飾演專門調查出軌案件的中年私家偵探歐陽偉業，放下以往「硬漢」包袱，演活了一個被迫移居異地、對妻子產生猜忌的卑微中年男性。而在《尋秦記》中，他則重新詮釋闊別20多年的項少龍，賦予角色更多滄桑與智慧，在守護家人與面對昔日徒弟趙盤的衝突中，展現出不同於電視劇版的厚重感。
梁家輝反派演技登峰造極 狼王角色令人不寒而慄
梁家輝在《捕風追影》中飾演犯罪集團首領傅隆生，外號「狼王」，將反派角色演得立體且充滿魅力。他回應提名時表示：「我啱啱收到消息我入圍咗香港電影金像獎嘅最佳男主角，但其實我心裏面最高興嘅係聽到名單之後，原來我身邊所認識嘅友好，包括《風林火山》《捕風追影》裏面嘅演員都有入圍。」梁家輝在片中表面文質彬彬，但發起狠來令人不寒而慄，尤其在片尾於「自保」與「救養子」之間的內心掙扎，短短幾秒鐘的眼神切換便展現了影帝級的控制力。
陳家樂挑戰爭議角色 演技大躍進獲業界認可
陳家樂憑《像我這樣的愛情》首度入圍影帝，挑戰香港電影少見的爭議性職業「性義工」角色阿健。他剪去陽光短髮，以頹廢的寸頭造型示人，演繹一個四肢健全但靈魂破碎的邊緣人物。陳家樂回應提名時表示：「非常感恩能夠因這個角色而獲得提名。這次演出讓我遇見了許多值得學習的同行者，多謝導演、Fish和其他演員對手、台前幕後的工作人員共同成就了這部電影。」他與飾演腦麻患者的廖子妤有大量深刻的情感對手戲，成功捕捉到那種卑微、邊緣化卻又渴望溫暖的細膩情感。
張繼聰首度入圍影帝 激動感謝團隊奮不顧身
張繼聰得知《金童》獲得3項提名後，難掩內心激動：「好開心，頭先宣布嗰一刻呢，內心都好激動，即係因為行到嚟呢一步，有咁樣嘅成績，真係好唔容易。」他特別強調這次成功並非個人功勞，而是整個團隊的努力成果：「喺我心裏面最感動嘅地方係，因為呢個係成個團隊好多人嘅嘅努力，即係唔係得我一個就可以做到，係好多人奮不顧身去成就呢件事。」張繼聰更感恩動作指導黃偉亮及李佳芯一同獲得提名，認為這證明了勵志片在市場上仍有價值。