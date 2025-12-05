張繼聰電影劇集因宏福苑大火雙重受阻 網民戥佢黑仔 本尊暖心回應

張繼聰籌備八年的電影《金童》本來票房穩步上升，豈料遇上大埔宏福苑五級大火悲劇，不但宣傳活動被迫暫停，連同他主演的ViuTV新劇《小業主戰線》亦因在災場取景而受阻。網民紛紛為這位演員感到不值，更有人直言他「黑仔到爆」，但張繼聰本人卻以正面態度回應，表示從不覺得自己黑仔。