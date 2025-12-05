張繼聰電影劇集因宏福苑大火雙重受阻 網民戥佢黑仔 本尊暖心回應
《金童》宣傳急煞車 票房受挫
張繼聰自資六位數字、籌備足足八年的主演電影《金童》於上月21日正式上映，截至25日票房已突破300萬。原本電影團隊計劃安排張繼聰到各大戲院謝票谷票房，但因應11月26日發生的宏福苑五級大火悲劇，香港社會陷入哀痛氣氛，相關宣傳活動被迫全面暫停。這場突如其來的災難不但影響了電影的推廣節奏，更令原本穩步上揚的票房表現受到衝擊。
《小業主戰線》取景地盡毀 拍攝陷困境
禍不單行的是，張繼聰與周秀娜主演的ViuTV新劇《小業主戰線》同樣受到大火波及。該劇講述小業主對抗法團圍標的故事，劇組早前已在宏福苑取景拍攝超過一星期，但隨著屋苑在大火中嚴重損毀，劇組被迫另覓新的拍攝場地。更令人擔憂的是，劇集內容涉及法團圍標等敏感題材，在當前社會氣氛下能否繼續拍攝仍是未知之數。
謝安琪童年回憶化灰燼 夫妻倆深受打擊
這場大火對張繼聰夫婦的打擊更是深層次的，因為宏福苑與他們有著深厚淵源。謝安琪日前心痛撰文透露，自己從童年到結婚前一直居住在宏福苑多年，該處是她成長的家園。她得知多位舊同學、長輩和鄰居在大火中喪命後，形容自己的心痛是「無法言喻的沉重」。據悉謝安琪當年居於宏泰閣，而張繼聰更曾在樓下公園向她表白，但宏泰閣正是今次大火中罹難人數最多的一棟，截至目前共有82人死亡。
張繼聰正面回應網民關心 拒認「黑仔」
面對接連不斷的打擊，網民紛紛為張繼聰感到不值，有人發文表示「張繼聰呢排真係好黑仔」、「張繼聰好慘」。更有網民詳細分析他的遭遇：「老婆以前間屋被燒，接新娘嘅回憶地點化為灰燼，第一套擔正嘅電影金童撞正世紀火災，個個都無心情睇戲。連最近剛剛開始幫viu拍緊嘅反圍標劇集小業主戰線都係取景宏福苑，成個屋苑燒埋。」但張繼聰卻以正面態度回應網民關心，他表示：「人生總會遇到一啲難以想像嘅處境，最重要，係你用咩心態去面對。電影，工作，當然有影響，不過對比起我哋香港而家所面對嘅，實在微不足道。我知道大家都唔好受，人生係會遇到好多挑戰，我哋肩並肩，手拖手，一齊行過去。最後，我從來都唔覺得自己黑仔。」
網民力撐張繼聰 讚其捐款善舉
張繼聰的正面回應獲得網民一致讚賞，不少人表示會入場支持《金童》。有網民留言：「阿聰：你嘅努力有目共睹、我睇左金童👍」、「我今日睇咗，唔差，算好睇」、「呢套戲好有香港精神，好勵志睇完感覺心情好啲」。更有網民讚揚他在災難發生後仍與太太捐出100萬元救災的善舉，認為他「真係心噏」。也有網民安慰他說：「佢兩公婆都係大埔人，比起事業，相信災難帶來的傷亡先至係令到佢哋最傷心💔」，顯示大家都理解他們夫婦在這次悲劇中承受的痛苦。