張繼聰愛犬Sparky為保護工人遇襲 遭惡犬咬至血洞令人心痛
張繼聰愛犬Sparky日前帶工人姐姐散步時突遭惡犬襲擊，為保護主人而奮力還擊，最終被咬至多個血洞，令張繼聰心痛不已。事件發生後，張繼聰即時帶愛犬求醫，並在社交平台分享事件經過，呼籲狗主要負責任看管寵物。
10月11日下午突發襲擊事件
事發於10月11日下午，張繼聰的工人姐姐如常帶愛犬Sparky外出散步，豈料突然有一隻狗衝出來襲擊工人姐姐。為了保護主人，忠心的Sparky奮力抵抗，最終被惡犬咬至身上有幾個血洞，張繼聰得悉後立即帶愛犬到醫院治療。據張繼聰透露，事後才得知原來是有人未鎖好家中大門，導致狗隻從家中走出來，因而發生這次襲擊事件。
張繼聰痛心發文籲狗主負責任
事件發生後，張繼聰在社交平台痛心發文表示：「唉…主人嘅責任就係好好喺公眾地方睇住自己嘅狗仔，希望呢啲事永遠都唔好再發生。」他強調狗主在公眾地方必須看管好自己的寵物，避免類似事件再次發生。張繼聰的發文引起不少網民關注，紛紛為Sparky的遭遇感到心痛，同時批評惡犬主人的疏忽。
Sparky傷勢嚴重需服藥觀察
10月12日，張繼聰再次在社交平台交代Sparky的最新情況，表示愛犬需要服藥，並且每日要仔細觀察傷口癒合情況。他透露：「因為其中一個傷口喺鼻，剃晒啲毛，個樣好可憐。」除了身體上的傷口外，張繼聰更關注Sparky的心理狀況，需要好好照顧牠的心理影響，協助牠日後重新與其他狗隻相處。對於惡犬主人，張繼聰表示對方十分抱歉，認為對方的工人都是無心之失，最重要是不要有下一次。
網民炮轟狗主不負責任
事件曝光後，網民紛紛留言表達意見，大部分都批評惡犬主人不負責任。有網民直言：「應該唔係隻狗狗好好學習喎，係個主人好好學習先，咁先搞得好隻狗狗。」另有網民質疑：「其實咩叫無心之失？出外就要拖狗帶。唔好話襲擊其他人其他狗，衝出馬路被車撞，又話者走失左都係悲劇。狗主唔受教訓，受罪永遠是毛孩。」更有網民建議張繼聰應該追究責任，讓惡犬主人知道事件的嚴重性，確保類似事件不會再次發生。
圖片來源：IG@louischeung2013資料或影片來源：原文刊於新假期