張繼聰愛犬Sparky為保護工人遇襲 遭惡犬咬至血洞令人心痛

張繼聰愛犬Sparky日前帶工人姐姐散步時突遭惡犬襲擊，為保護主人而奮力還擊，最終被咬至多個血洞，令張繼聰心痛不已。事件發生後，張繼聰即時帶愛犬求醫，並在社交平台分享事件經過，呼籲狗主要負責任看管寵物。