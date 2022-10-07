張繼聰

張繼聰專訪｜事隔7年再開騷唔預謝安琪 自揭一度放棄歌唱事業！

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42歲張繼聰將於10月舉行《Welcome To Route 37》，事隔7年再開騷，他直言：「我真係放開咗歌開唱事業。」到底甚麼原因驅使他再踏演唱會台板？音樂對張繼聰而言已變成「高消費嗜好」，如果再揀一次，他會否一開始就選擇做演員？以上問題請聽他娓娓道來。

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（圖片來源：東方新地圖片）
張繼聰 張繼聰演唱會將於10月15日麥花臣場館舉行個唱。
張繼聰演唱會將於10月15日麥花臣場館舉行個唱。（圖片來源：Timeable）

42歲張繼聰事隔7年再開騷：患難見真情

42歲張繼聰將於10月假麥花臣場館舉行《Welcome To Route 37》演唱會，事隔7年再踏台板故然開心，不過現時疫情反覆，會否擔心突然政策一轉又要延期？張繼聰卻非常樂觀：「絕對唔擔心，因為之前延過一次，我個人好隨遇而安。亦都係患難見真情，主辦方對我不離不棄！」話雖如此，他亦希望最艱難的時間已過，不想再有人被疫情影響生活。

張繼聰 張繼聰對疫情好有信心！
張繼聰對疫情好有信心！（圖片來源：東方新地圖片）

昔日「唱作四小強」之一棄game？ 「我真係放開咗歌唱事業」

張繼聰、張敬軒、王菀之、方大同在《2006年度叱吒頒獎典禮》上被封為「唱作四小強」，張繼聰作為成員之一，自2005年出道活躍樂壇多年，曾拿下不少獎項。2014轉型做演員，可能部份觀眾已忘記他歌手物份，阿聰坦言：「你哋冇錯覺，我真係放開咗歌開唱事業。」7年前開完演唱會後就轉型做演員，他認為人生不同階段可以有不同的發展。到兩年前因為疫情開始，多時間逗留在家，添置了新電腦學用新軟件寫歌才重拾音樂。

張繼聰 張繼聰曾有樂壇四小強之稱。
張繼聰曾有樂壇四小強之稱。（圖片來源：《烏龜》MV截圖）

講明老婆謝安琪唔會上台：你直接買佢演唱會飛咪得囉

現時開演唱會觀眾都關心誰是嘉賓，老婆謝安琪會唔會有份上台，不過阿聰就講明今次冇嘉賓，佢話：「唔好咁啦，我咁多年都唔開騷，難得開騷你仲想睇第二個？」阿聰仲反問觀眾：「你想睇邊個？你講吖！你直接買佢演唱會飛咪得囉！」不過佢都有話，屋企人以及圈中好友一定會到台下支持。

謝安琪 網民就搞笑指Kay家中正好有一個好好的健身教練，笑言Kay冇好好「善用」老公張繼聰。
Kay近日經常和老公張繼聰一齊練跑。（圖片來源：[email protected]

唔怕佬味重嚇走少女聽眾？

張繼聰已經42歲，不時分享操肌相，又玩古著又玩電單車，佬味咁重，怕唔怕嚇走少女聽眾？阿聰笑言：「當學下嘢囉，如果少女都夠膽入嚟，梗係要多謝你啦！」他覺得音樂上能夠完完整整呈現自己的品味，有別於做演員，最後他跟大家說：「嚟吖！如果係少女追開少男嘅，慢慢你就會知道，有年紀有味道更加正，入嚟啦！」

張繼聰 仲話唔怕失少女巿場添！
仲話唔怕失少女巿場添！（圖片來源：東方新地圖片）

圖片來源：東方新地圖片、《烏龜》MV截圖、[email protected]

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