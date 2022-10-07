張繼聰專訪｜事隔7年再開騷唔預謝安琪 自揭一度放棄歌唱事業！

42歲張繼聰將於10月舉行《Welcome To Route 37》，事隔7年再開騷，他直言：「我真係放開咗歌開唱事業。」到底甚麼原因驅使他再踏演唱會台板？音樂對張繼聰而言已變成「高消費嗜好」，如果再揀一次，他會否一開始就選擇做演員？以上問題請聽他娓娓道來。