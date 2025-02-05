張繼聰不滿影評專頁睇0.7套賀歲片即狂踩 12字回敬獲網民力撐

每逢過年除咗有煙花及花車活動大受歡迎外，入場睇賀歲片同樣係過年必做事情之一。日前（5日）分享影評嘅專頁「港唔斷氣」就針對今年嘅賀歲片發文，不過其版主以踩為主嘅文章就引來今年有份出演賀歲片嘅張繼聰不滿，更以12字留言回敬對方……