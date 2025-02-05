張繼聰不滿影評專頁睇0.7套賀歲片即狂踩 12字回敬獲網民力撐

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每逢過年除咗有煙花及花車活動大受歡迎外，入場睇賀歲片同樣係過年必做事情之一。日前（5日）分享影評嘅專頁「港唔斷氣」就針對今年嘅賀歲片發文，不過其版主以踩為主嘅文章就引來今年有份出演賀歲片嘅張繼聰不滿，更以12字留言回敬對方……

影評專頁睇0.7套賀歲片即狂踩

影評專頁「港唔斷氣」日前發文指「今年嘅香港賀歲片，票房差係合理」，並在文中指「我自己只係睇咗三套入面嘅0.7套」，但就狂踩今年嘅賀歲片「真係差同尷尬到睇唔曬……」該版主仲斥責賀歲檔不應粗製濫造，並指今年嘅賀歲片唔尊重觀眾，更在文末稱「2025年對香港電影同戲院，都應該係艱難嘅一年，共勉。」

張繼聰不滿影評專頁睇0 7套賀歲片即狂踩 影評專頁「港唔斷氣」日前發文指「今年嘅香港賀歲片，票房差係合理」，並在文中指自己「只係睇咗三套入面嘅0.7套」。（圖片來源：facebook@港唔斷氣）
影評專頁「港唔斷氣」日前發文指「今年嘅香港賀歲片，票房差係合理」，並在文中指自己「只係睇咗三套入面嘅0.7套」。（圖片來源：facebook@港唔斷氣）
張繼聰不滿影評專頁睇0 7套賀歲片即狂踩 （圖片來源：ig@hit.n.fun）
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張繼聰不滿影評專頁睇0 7套賀歲片即狂踩 （圖片來源：《祥賭必贏》海報）
（圖片來源：《祥賭必贏》海報）
張繼聰不滿影評專頁睇0 7套賀歲片即狂踩 （圖片來源：ig@queen.of.mahjong）
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張繼聰12字回敬獲網民力撐

對於專頁「港唔斷氣」嘅發文，有份出演賀歲片《祥賭必贏》嘅張繼聰就以12字留言回敬：「今次係我最後一次睇你嘅page」，似乎不滿該版主僅睇0.7套賀歲片就發文狂踩。

唔少網民都力撐張繼聰，更留言狠批版主唔夠客觀：「睇左0.7套又點可以得出呢個結論？」、「又係靠踩嚟蹭流量…」、「你呢個專頁係講電影，覺得一套電影差都要有point去分享㗎？」、「睇得0.7套咁多廢話，又唔敢開名」、「講電影page仲好意思寫睇咗0.7套」、「嗰0.7套唔好睇就可以推斷未睇嘅另外兩套都唔好睇？似乎幾武斷喎…」

張繼聰不滿影評專頁睇0 7套賀歲片即狂踩 有份出演賀歲片《祥賭必贏》嘅張繼聰就以12字留言回敬：「今次係我最後一次睇你嘅page」，似乎不滿該版主僅睇0.7套賀歲片就發文狂踩。（圖片來源：facebook@港唔斷氣）
有份出演賀歲片《祥賭必贏》嘅張繼聰就以12字留言回敬：「今次係我最後一次睇你嘅page」，似乎不滿該版主僅睇0.7套賀歲片就發文狂踩。（圖片來源：facebook@港唔斷氣）
張繼聰不滿影評專頁睇0 7套賀歲片即狂踩 電影《祥賭必贏》昨日（4日）票房已經衝破800萬。（圖片來源：ig@mybestbet.film）
電影《祥賭必贏》昨日（4日）票房已經衝破800萬。（圖片來源：[email protected]

6部賀歲片競爭激烈！《臨時決鬥》《祥賭必贏》票房先後衝破800萬

兩大賀歲檔電影《臨時決鬥》和《祥賭必贏》票房競爭激烈，《臨時決鬥》自1月28日（除夕）上映以來，至2月2日（年初五）已突破800萬票房，在今年新春檔中暫時領先！

《臨時決鬥》vs《祥賭必贏》搶攻新春市場

香港票房有限公司近日公布2025年農曆新年賀歲檔由1月28日至2月1日（除夕至年初四）五日的電影票房，第一位是《臨時決鬥》為$7,473,717，第二位有《祥賭必贏》$5,799,403，第三位是內地電影《封神第二部：戰火西岐》，為$4,184,904。而另一部港產賀歲片《麻雀女王追男仔》，就位於第六位，只有$2,142,118。

暫時領先其他賀歲片的《臨時決鬥》，截至2月2日（年初五）票房已衝破800萬，而第二位的《祥賭必贏》截至2月3日（年初六），票房也達到了800萬，並在年初五當日成為上映以來的單日票房冠軍。

今年中西票房總收入只有 HK$30,603,031，比起2024年農曆新年同期總體票房收入$48,641,886 ，下跌了37.1%，有網民就解釋唔入場睇賀歲片的原因：「其實好簡單，因為唔吸引。」、「你睇下今年上咩電影先得㗎…套套都唔吸引」、「我情願睇多次嚦咕嚦咕」等。

張繼聰不滿影評專頁睇0 7套賀歲片即狂踩 《臨時決鬥》截至2月2日（年初五）票房已衝破800萬。（圖片來源：《臨時決鬥》）
《臨時決鬥》截至2月2日（年初五）票房已衝破800萬。（圖片來源：《臨時決鬥》）
張繼聰不滿影評專頁睇0 7套賀歲片即狂踩 《祥賭必贏》截至2月3日（年初六）票房也達到了800萬。（圖片來源：IG@mybestbet.film）
《祥賭必贏》截至2月3日（年初六）票房也達到了800萬。（圖片來源：[email protected]
張繼聰不滿影評專頁睇0 7套賀歲片即狂踩 《臨時決鬥》在新春檔票房暫時奪冠，截至2月2日（年初五）有超過852萬港元。（圖片來源：香港票房公司）
《臨時決鬥》在新春檔票房暫時奪冠，截至2月2日（年初五）有超過852萬港元。（圖片來源：香港票房公司）

《臨時決鬥》王丹妮化身女強人親自下場谷票

為了感謝觀眾支持，兩部電影的主創團隊在新年期間積極四出謝票，《臨時決鬥》的導演麥啟光和演員王丹妮（Louise）、王頌茵（Kathy仔）及陳獻略於大年初五走訪新界區各大戲院，王丹妮更親自到售票處向觀眾送上新年祝福，並以戲中廣告界女強人的角色身份，親身向購票人士推介電影。

胡子彤早前更承諾票房超過40萬便會著短小熱褲現身謝票，其好友張文傑（German）已準備定多條孖煙囪及內褲給他作「找數」之用，他說：「條褲係為胡子彤準備，戲中有個傻佬成日著住條短褲，佢應承咗出嚟會著短褲謝票，大家知依家幾凍，著條短褲出嚟好奇怪。」

張繼聰不滿影評專頁睇0 7套賀歲片即狂踩 《臨時決鬥》的導演麥啟光和演員王丹妮、Kathy仔及陳獻略於大年初五走訪新界區各大戲院拉票。（圖片來源：IG@hit.n.fun）
《臨時決鬥》的導演麥啟光和演員王丹妮、Kathy仔及陳獻略於大年初五走訪新界區各大戲院拉票。（圖片來源：[email protected]
張繼聰不滿影評專頁睇0 7套賀歲片即狂踩 王丹妮更化身廣告界女強人，親身向購票人士推介電影。（圖片來源：IG@hit.n.fun）
王丹妮更化身廣告界女強人，親身向購票人士推介電影。（圖片來源：[email protected]
張繼聰不滿影評專頁睇0 7套賀歲片即狂踩 胡子彤承諾票房會著熱褲仔去謝票。（圖片來源：IG@hit.n.fun）
胡子彤承諾票房會著熱褲仔去謝票。（圖片來源：[email protected]

《祥賭必贏》朱栢康表演K-pop舞引爆現場氣氛

《祥賭必贏》的演員朱栢康、邱士縉（Stanley）、吳家忻等亦積極參與謝票活動，並在售票處現身拉票。朱栢康在謝票現場化身其戲中角色IAN SUEN OPPA，即席表演K-pop舞步及與大家玩人浪，而楊偉倫則重演《賭聖》中洪爺（秦沛飾）用手揑著喉嚨說話，令現場氣氛high爆。此外，蔡卓妍（阿Sa）和張繼聰也在謝票活動中射出戒賭橡筋，為活動增添歡樂氣氛。

此外，雖然兩大賀歲片演員未有於謝票時遇上，但《臨時決鬥》張文傑就在社交網向《祥賭必贏》公開下戰書，笑言：「謝票日未能碰上你們，留下了挑戰書，祝《臨時決鬥》、《祥賭必贏》票房大賣！如果俾我謝票見到你哋，一定開拖！」《祥賭必贏》朱栢康都有轉發，表示：「加油呀！一齊打爆個賀歲檔！拍住上呀！」Stanley亦指：「我哋都放咗挑戰書俾你哋，大家齊齊上！」

張繼聰不滿影評專頁睇0 7套賀歲片即狂踩 《祥賭必贏》緊貼《臨時決鬥》，票房突破了800萬。（圖片來源：IG@mybestbet.film）
《祥賭必贏》緊貼《臨時決鬥》，票房突破了800萬。（圖片來源：[email protected]
張繼聰不滿影評專頁睇0 7套賀歲片即狂踩 朱栢康表演K-pop舞謝票。（圖片來源：IG@mybestbet.film）
朱栢康表演K-pop舞謝票。（圖片來源：[email protected]
張繼聰不滿影評專頁睇0 7套賀歲片即狂踩 Stanley就收到fans送贈的「露點胸肌」滑鼠墊。（圖片來源：IG@mybestbet.film）
Stanley就收到fans送贈的「露點胸肌」滑鼠墊。（圖片來源：[email protected]
張繼聰不滿影評專頁睇0 7套賀歲片即狂踩 《臨時決鬥》張文傑公開向《祥賭必贏》下戰書，《祥賭必贏》朱栢康同Stanley都有回應。（圖片來源：IG@stanleysc_）
《臨時決鬥》張文傑公開向《祥賭必贏》下戰書，《祥賭必贏》朱栢康同Stanley都有回應。（圖片來源：IG@stanleysc_）

撰文：東方新地圖片來源：facebook@港唔斷氣、[email protected][email protected][email protected][email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期

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