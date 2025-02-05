張繼聰不滿影評專頁睇0.7套賀歲片即狂踩 12字回敬獲網民力撐
影評專頁睇0.7套賀歲片即狂踩
影評專頁「港唔斷氣」日前發文指「今年嘅香港賀歲片，票房差係合理」，並在文中指「我自己只係睇咗三套入面嘅0.7套」，但就狂踩今年嘅賀歲片「真係差同尷尬到睇唔曬……」該版主仲斥責賀歲檔不應粗製濫造，並指今年嘅賀歲片唔尊重觀眾，更在文末稱「2025年對香港電影同戲院，都應該係艱難嘅一年，共勉。」
張繼聰12字回敬獲網民力撐
對於專頁「港唔斷氣」嘅發文，有份出演賀歲片《祥賭必贏》嘅張繼聰就以12字留言回敬：「今次係我最後一次睇你嘅page」，似乎不滿該版主僅睇0.7套賀歲片就發文狂踩。
唔少網民都力撐張繼聰，更留言狠批版主唔夠客觀：「睇左0.7套又點可以得出呢個結論？」、「又係靠踩嚟蹭流量…」、「你呢個專頁係講電影，覺得一套電影差都要有point去分享㗎？」、「睇得0.7套咁多廢話，又唔敢開名」、「講電影page仲好意思寫睇咗0.7套」、「嗰0.7套唔好睇就可以推斷未睇嘅另外兩套都唔好睇？似乎幾武斷喎…」
6部賀歲片競爭激烈！《臨時決鬥》《祥賭必贏》票房先後衝破800萬
兩大賀歲檔電影《臨時決鬥》和《祥賭必贏》票房競爭激烈，《臨時決鬥》自1月28日（除夕）上映以來，至2月2日（年初五）已突破800萬票房，在今年新春檔中暫時領先！
《臨時決鬥》vs《祥賭必贏》搶攻新春市場
香港票房有限公司近日公布2025年農曆新年賀歲檔由1月28日至2月1日（除夕至年初四）五日的電影票房，第一位是《臨時決鬥》為$7,473,717，第二位有《祥賭必贏》$5,799,403，第三位是內地電影《封神第二部：戰火西岐》，為$4,184,904。而另一部港產賀歲片《麻雀女王追男仔》，就位於第六位，只有$2,142,118。
暫時領先其他賀歲片的《臨時決鬥》，截至2月2日（年初五）票房已衝破800萬，而第二位的《祥賭必贏》截至2月3日（年初六），票房也達到了800萬，並在年初五當日成為上映以來的單日票房冠軍。
今年中西票房總收入只有 HK$30,603,031，比起2024年農曆新年同期總體票房收入$48,641,886 ，下跌了37.1%，有網民就解釋唔入場睇賀歲片的原因：「其實好簡單，因為唔吸引。」、「你睇下今年上咩電影先得㗎…套套都唔吸引」、「我情願睇多次嚦咕嚦咕」等。
《臨時決鬥》王丹妮化身女強人親自下場谷票
為了感謝觀眾支持，兩部電影的主創團隊在新年期間積極四出謝票，《臨時決鬥》的導演麥啟光和演員王丹妮（Louise）、王頌茵（Kathy仔）及陳獻略於大年初五走訪新界區各大戲院，王丹妮更親自到售票處向觀眾送上新年祝福，並以戲中廣告界女強人的角色身份，親身向購票人士推介電影。
胡子彤早前更承諾票房超過40萬便會著短小熱褲現身謝票，其好友張文傑（German）已準備定多條孖煙囪及內褲給他作「找數」之用，他說：「條褲係為胡子彤準備，戲中有個傻佬成日著住條短褲，佢應承咗出嚟會著短褲謝票，大家知依家幾凍，著條短褲出嚟好奇怪。」
《祥賭必贏》朱栢康表演K-pop舞引爆現場氣氛
《祥賭必贏》的演員朱栢康、邱士縉（Stanley）、吳家忻等亦積極參與謝票活動，並在售票處現身拉票。朱栢康在謝票現場化身其戲中角色IAN SUEN OPPA，即席表演K-pop舞步及與大家玩人浪，而楊偉倫則重演《賭聖》中洪爺（秦沛飾）用手揑著喉嚨說話，令現場氣氛high爆。此外，蔡卓妍（阿Sa）和張繼聰也在謝票活動中射出戒賭橡筋，為活動增添歡樂氣氛。
此外，雖然兩大賀歲片演員未有於謝票時遇上，但《臨時決鬥》張文傑就在社交網向《祥賭必贏》公開下戰書，笑言：「謝票日未能碰上你們，留下了挑戰書，祝《臨時決鬥》、《祥賭必贏》票房大賣！如果俾我謝票見到你哋，一定開拖！」《祥賭必贏》朱栢康都有轉發，表示：「加油呀！一齊打爆個賀歲檔！拍住上呀！」Stanley亦指：「我哋都放咗挑戰書俾你哋，大家齊齊上！」