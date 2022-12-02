張繼聰演唱會｜5歲細女上台唱歌搶風頭 細So背妻偷食後移英 回流香港睇騷

42歲張繼聰昨日（1日）於麥花臣場館舉行「Welcome to route 37」演唱會」，雖然早前張繼聰確診新冠肺炎押後至昨晚舉行，但無阻觀眾的熱情全場爆滿。張繼聰5歲女兒Karina成為個唱特別嘉賓，獻唱《Somewhere out there》，太太謝安琪及15歲兒子舉起燈牌，為妹妹打氣。