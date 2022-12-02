張繼聰演唱會｜5歲細女上台唱歌搶風頭 細So背妻偷食後移英 回流香港睇騷
張繼聰細女唱《Somewhere out there》
張繼聰模仿昔日「唱K」情節相當搞笑，唱出多首金曲，包括《OH！夜》、《非走不可》等等，張繼聰女兒Karina成為個唱特別嘉賓，獻唱《Somewhere out there》，太太謝安琪及兒子舉起燈牌，為妹妹打氣。張繼聰演唱一連串快歌，將氣氛推到高潮，Kay、Mirror四子亦跳舞助興。
謝安琪偕子女台下打氣
昨晚台下除有老婆謝安琪、女兒Kakaball、兒子James之外，到場嘉賓包括MIRROR成員Jeremy、Jer、Edan、Stanley、森美、林明禎、方力申、周勵淇、Bob林盛斌 、周秀娜、袁澧林和唐詩詠等。開場時全場觀眾尖叫，張繼聰一身牛仔Look亮相，唱出Beatles金曲《Get Back》、《半江紅》、《超新星》等歌曲，令現場血脈沸騰。
細So背妻偷食後移英 回流香港撐張繼聰
而前商台DJ蘇耀宗（細So）昨晚亦有現身捧張繼總，細So自從背妻偷食人妻後，最後以舉家移居英國收場。不過今年8月細So回流香港，並擔任側田個唱的創作總監，但當時未有大肆宣傳。細So昨晚現身台下，見到傳媒拍照時，並未有接受任何訪問，只以雙手合十作回應，未知是否有意正式回歸香港呢？
張繼聰為女兒演出緊張：明年或開Part 2
完騷後，張繼聰表示滿意演出，亦透露明年或開Part 2：「因為啲老闆都講，話下次搵個大啲嘅場再搞，我呢刻都係鍾情電影嘅。我有歌癮但唔等於可以開到騷，因為擔心有冇人買飛支持自己。」提到囡囡上台淡定演出，張繼聰笑言好欣慰，並指當時百感交集：「我又怕佢會緊張，又覺得佢咁大個可以上台唱歌，真係好開心。」
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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