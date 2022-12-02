張繼聰 演唱會

張繼聰演唱會｜5歲細女上台唱歌搶風頭 細So背妻偷食後移英 回流香港睇騷

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42歲張繼聰昨日（1日）於麥花臣場館舉行「Welcome to route 37」演唱會」，雖然早前張繼聰確診新冠肺炎押後至昨晚舉行，但無阻觀眾的熱情全場爆滿。張繼聰5歲女兒Karina成為個唱特別嘉賓，獻唱《Somewhere out there》，太太謝安琪及15歲兒子舉起燈牌，為妹妹打氣。

張繼聰 演唱會 早前張繼聰確診新冠肺炎押後至昨晚舉行，但無阻觀眾的熱情全場爆滿。
早前張繼聰確診新冠肺炎押後至昨晚舉行，但無阻觀眾的熱情全場爆滿。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 演唱會 下午時份，張繼聰5歲女兒Karina陪爸爸拜神，希望個唱順利。
下午時份，張繼聰5歲女兒Karina陪爸爸拜神，希望個唱順利。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 演唱會 張繼聰兒子張瞻已15歲！
張繼聰兒子張瞻已15歲！（圖片來源：大會提供）
張繼聰 演唱會 太太謝安琪當然要坐鎮。
太太謝安琪當然要坐鎮。（圖片來源：大會提供）

張繼聰細女唱《Somewhere out there》

張繼聰模仿昔日「唱K」情節相當搞笑，唱出多首金曲，包括《OH！夜》、《非走不可》等等，張繼聰女兒Karina成為個唱特別嘉賓，獻唱《Somewhere out there》，太太謝安琪及兒子舉起燈牌，為妹妹打氣。張繼聰演唱一連串快歌，將氣氛推到高潮，Kay、Mirror四子亦跳舞助興。

張繼聰 演唱會 張繼聰女兒Karina成為個唱特別嘉賓，獻唱《Somewhere out there》。
張繼聰女兒Karina成為個唱特別嘉賓，獻唱《Somewhere out there》。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 演唱會 張繼聰5歲女兒Karina唱歌好淡定。
張繼聰5歲女兒Karina唱歌好淡定。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 演唱會 張繼聰為女兒緊張，流露滿意笑容。
張繼聰為女兒緊張，流露滿意笑容。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 演唱會 左起Jeremy、Edan、Jer、Stanley齊齊站起來投入睇騷。
左起Jeremy、Edan、Jer、Stanley齊齊站起來投入睇騷。（圖片來源：大會提供）

謝安琪偕子女台下打氣

昨晚台下除有老婆謝安琪、女兒Kakaball、兒子James之外，到場嘉賓包括MIRROR成員Jeremy、Jer、Edan、Stanley、森美、林明禎、方力申、周勵淇、Bob林盛斌 、周秀娜、袁澧林和唐詩詠等。開場時全場觀眾尖叫，張繼聰一身牛仔Look亮相，唱出Beatles金曲《Get Back》、《半江紅》、《超新星》等歌曲，令現場血脈沸騰。

張繼聰 演唱會 張繼聰一身牛仔Look亮相，唱出Beatles金曲《Get Back》。
張繼聰一身牛仔Look亮相，唱出Beatles金曲《Get Back》。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 演唱會 現場播放謝安琪和女兒的片段，溫情滿載。
現場播放謝安琪和女兒的片段，溫情滿載。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 演唱會 張繼聰感觸落淚。
張繼聰感觸落淚。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 演唱會 謝安琪與子女在台下睇騷，歌迷舉牌支持。
謝安琪與子女在台下睇騷，歌迷舉牌支持。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 演唱會 昨晚演唱會全場爆滿，氣氛熱烈。
昨晚演唱會全場爆滿，氣氛熱烈。（圖片來源：大會提供）

細So背妻偷食後移英　回流香港撐張繼聰

而前商台DJ蘇耀宗（細So）昨晚亦有現身捧張繼總，細So自從背妻偷食人妻後，最後以舉家移居英國收場。不過今年8月細So回流香港，並擔任側田個唱的創作總監，但當時未有大肆宣傳。細So昨晚現身台下，見到傳媒拍照時，並未有接受任何訪問，只以雙手合十作回應，未知是否有意正式回歸香港呢？

張繼聰 演唱會 細So背妻偷食移民英國，近日回流香港現身台下睇騷，並未有接受任何訪問。
細So背妻偷食移民英國，近日回流香港現身台下睇騷，並未有接受任何訪問。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 演唱會 森美和方力申捧場。
森美和方力申捧場。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 演唱會 周勵淇怱怱到場。
周勵淇怱怱到場。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 演唱會 袁澧林和胡子彤結伴捧場。
袁澧林和胡子彤結伴捧場。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 演唱會 王丹妮
王丹妮（圖片來源：大會提供）

張繼聰為女兒演出緊張：明年或開Part 2

完騷後，張繼聰表示滿意演出，亦透露明年或開Part 2：「因為啲老闆都講，話下次搵個大啲嘅場再搞，我呢刻都係鍾情電影嘅。我有歌癮但唔等於可以開到騷，因為擔心有冇人買飛支持自己。」提到囡囡上台淡定演出，張繼聰笑言好欣慰，並指當時百感交集：「我又怕佢會緊張，又覺得佢咁大個可以上台唱歌，真係好開心。」

張繼聰 演唱會 細女綵排時，張繼聰錫錫鼓勵。
細女綵排時，張繼聰錫錫鼓勵。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 演唱會 現場展出張繼聰的珍藏電單車。
現場展出張繼聰的珍藏電單車。（圖片來源：大會提供）

常見問題

世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？

IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透

聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？

一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會鄭秀文演唱會Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

圖片來源：大會提供

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