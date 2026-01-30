張繼聰謝安琪曾齊患抑鬱症 自爆一度想輕生 互撐度難關

張繼聰與謝安琪這對圈中模範夫妻，近日在商台節目《又係時候同一天講再見》中首度公開承認，兩人曾經雙雙患上抑鬱症，更要同時服藥治療！謝安琪回憶當時情況時坦言「我哋大家都要食藥呀」，形容家中食藥氣氛就像「大家開餐囉」，而張繼聰更自爆曾經一度想輕生，令人震驚。這對夫妻在事業高峰期背後，原來承受著外界難以想像的心理壓力和痛苦。