張繼聰謝安琪曾齊患抑鬱症 自爆一度想輕生 互撐度難關
張繼聰被標籤「廢柴老公」壓力爆煲
張繼聰坦承早年因為事業跑輸太太謝安琪，被外界標籤為女尊男卑的「廢柴老公」，令他承受巨大心理壓力。他透露起初不敢讓太太知道自己需要服藥，但最後選擇坦白面對，兩人一起互相扶持度過難關。當時謝安琪已經貴為天后級歌手，而張繼聰的演藝事業仍在起步階段，這種事業差距加上外界的負面評價，成為壓垮他心理防線的最後一根稻草。
精神科診費太貴令張繼聰「即刻好番」
張繼聰分享第一次求診精神科的經歷時，忍不住苦笑連連。他原本以為會像電影《無間道》般有詳細的輔導環節，豈料現實只是填問卷、簡短交談後便直接開藥。最令他震撼的是收到診金帳單的一刻，他戲言「嘩，我好番喇！冇資格有呢種病！」他笑稱抑鬱症根本是「富貴病」，昂貴的醫療費用反而成為他下定決心自我調整心態的動力。這種黑色幽默背後，反映了香港精神健康服務費用高昂的現實問題。
謝安琪同樣承受巨壓向方大同求助
回望2010年，張繼聰在重度抑鬱的情況下仍陪伴謝安琪出席叱咤頒獎禮，當時謝安琪同樣承受著巨大壓力。兩人表示因為外界負評太多，曾經向好友方大同求助。謝安琪憶述當時方大同的話：「我都算係一個冇脾氣嘅人，但係我睇住你哋承受嘅嘢，我都會嬲。」這番話道出了朋友對他們遭遇的不平和心疼，也反映了當時他們所面對的輿論壓力有多麼沉重。
張繼聰自爆最黑暗時刻曾想輕生
張繼聰剖白人生最黑暗的一刻時，坦承曾經一度想輕生。他回憶那一夜自己一直在哭，後來哭到睡著了，翌日醒來時竟然頓覺人生開始有轉機。這個轉捩點成為他重新振作的開始，之後他透過閱讀調整心態，同時事業漸有起色，獲邀拍劇，慢慢走出人生低谷。他現在回望那段艱難歲月時，反而感恩地說：「嗰段日子唔係路障，反而係人生加油站，令我學懂點樣可以追求快樂同自在。」
網民大讚夫妻真情流露感動人心
節目播出後，網民紛紛留言大讚兩人的真情流露。有網民表示「睇到都想喊，原來光鮮背後有咁多辛酸」，也有人讚賞他們的勇氣「肯講出嚟已經好勇敢，可以幫到其他有同樣問題嘅人」。不少網民都被他們互相扶持的愛情故事感動，留言「真正嘅患難夫妻，一齊經歷過最黑暗嘅時光」、「佢哋嘅愛情真係好珍貴，互相治癒對方」。這次坦誠分享不但讓公眾更了解抑鬱症，也為其他正在經歷類似困難的人帶來希望和鼓勵。