63歲張耀揚驚爆已婚！好友不慎洩密張太真面目 曾捲同性緋聞真相曝光

現年63歲的經典「銀幕惡人」張耀揚前日（20日）被多年好友梁思浩突發爆出已婚喜訊，震撼全網！相中的他雖然一頭白髮但精神奕奕，梁思浩更不慎洩露了首次見到「張太」及外母的細節，場面極度溫馨。這位昔日巨星的神秘感情生活終於揭開面紗，背後豐富情史令人關注。