63歲張耀揚驚爆已婚！好友不慎洩密張太真面目 曾捲同性緋聞真相曝光
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現年63歲的經典「銀幕惡人」張耀揚前日（20日）被多年好友梁思浩突發爆出已婚喜訊，震撼全網！相中的他雖然一頭白髮但精神奕奕，梁思浩更不慎洩露了首次見到「張太」及外母的細節，場面極度溫馨。這位昔日巨星的神秘感情生活終於揭開面紗，背後豐富情史令人關注。
梁思浩社交平台突發洩密
前日梁思浩在個人社交平台上載了一張與張耀揚的合照，兩人因為合作電影《蠻荒的童話》而識於微時，至今已有逾三十年的深厚交情。梁思浩在帖文中興奮表示難得對方來到香港，兩人無所不談，卻在分享聚會點滴時，意外爆出對方已為人夫的重磅消息，瞬間成為外界焦點。
梁思浩大讚張太｜『好靚好溫柔』
梁思浩在帖文中直接點名並大爆細節：「識於微時，做咗30幾年朋友，第一次見到你太太你外母，好喜歡佢哋！」他更毫不吝嗇地大讚這兩位擁有有趣的靈魂，形容張太太好靚好溫柔。最後他大方送上生日祝福，並寫下「祝福同太太白頭到老」，令一直對私生活保密的張耀揚婚訊徹底曝光。
張耀揚情史回顧曾傳同性緋聞
回顧張耀揚過去的感情生活，1980年代他曾與藝人李麗蕊有過一段長達四年的戀情；隨後在1996年戀上台灣模特兒艾永玲，可惜三年後無疾而終。最引人熱議的是，多年來他曾被指與同性好友蔡一傑過從甚密，一度傳出同性戀情，直至約十年前他承認與年輕二十五歲的女友「淼淼」拍拖，才打破傳聞，如今終於證實成家立室。
網民震驚熱議｜『烏鴉哥做咗人夫』
突如其來的婚訊令網絡瞬間炸鍋，大批影迷紛紛湧入留言區送上滿滿的祝福。不少網民激動表示：「烏鴉哥竟然結咗婚，真係恭喜晒！」亦有人幽默留言：「張太一定好幸福，食飯唔使驚被人反枱。」更有圈內外粉絲感嘆昔日在《古惑仔》系列中囂張跋扈的經典惡人，如今變成溫柔低調的人夫，反差感極大。
張耀揚移居澳門享受安穩生活
事實上，張耀揚息影後已移居澳門進軍賭業，生活變得相當低調，早前亦曾被網民發現左手無名指戴上疑似婚戒。雖然他遠離演藝圈多年，但曾透露未正式宣告息影，若遇到真正喜歡的劇本仍不排斥復出。如今從好友口中證實婚訊，可見他對現任老婆極度保護，選擇以最低調的方式給予家人安穩生活。
資料或影片來源：原文刊於新假期