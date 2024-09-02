張致恒激罕曬1家6口幸福合照 積極養家網民留言鼓勵

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）的婚姻生活一直是公眾關注的焦點。自從Steven轉職成為地盤工人，家庭狀況似乎有所改善，雯雯也不再對丈夫有所抱怨。最近，Steven在社交媒體上激罕曬1家6口幸福合照，成功洗底的Steven獲網民留言鼓勵。

