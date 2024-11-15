張致恒生性返散工竟遭盤頭擺上檯 IG無奈發文網民意見兩極

40歲張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）婚後育有4子，不過生活亦因此陷入困境，，即使早前Steven已被網民發現在地盤開工，但都似乎未能解決家庭開支。日前（14日）張致恒就突然在社交平台無奈發文，指控自己嘅「米飯班主」……

