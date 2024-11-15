張致恒生性返散工竟遭盤頭擺上檯 IG無奈發文網民意見兩極
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40歲張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）婚後育有4子，不過生活亦因此陷入困境，，即使早前Steven已被網民發現在地盤開工，但都似乎未能解決家庭開支。日前（14日）張致恒就突然在社交平台無奈發文，指控自己嘅「米飯班主」……
張致恒做散工被利用名氣 無奈回應：想搵多少少奶粉錢啫
最近，Steven在社交網站上不時發文，希望能夠找到即時支付的工作。在14日，有網民指自己正在尋找兩名散工，需要搬健身器材，$1,000 即日出糧，做5小時，強調自己唔係吹水，並指藝人Steven張致恒都會來一齊開工，完全是利用他的名氣來吸引更多幫工。消息被放到「香港突發事故報料區及討論區」引起熱討及嘲笑說：「有得睇明星….點人做嘢」。Steven得知後在其Instagram限時動態中發表了自己的看法，他截圖與那名尋找幫工的人的對話，表示自己只不過是想多搵少少「奶粉錢」，反問該名網民「咁樣好玩咩，你叫埋東張西望嚟呀嘛」他表達了自己的無奈和困惑。
網民：個判頭都幾x街 肯開工就無謂咁玩人啦
這條消息引起了網民的廣泛關注，有人表示支持Steven的做法，認為他真正努力工作是值得尊重的，那名判頭的行為是不應該「個判頭又幾x街」、「如果係既話個判頭都幾x街，人地都係正正常常搵餐晏仔姐，唔洗咁樣開名下話」、「當狗咁x」、「佢肯開工就無謂咁玩人啦」、「搬五個鐘野 每hr 先200辛苦錢」、「至少人哋終於有返膊頭返工」不過有網民就認為佢唔該po出IG，其實沒有人知道是真是假，更質疑張致恒是否故意這樣令自己形象變好：「呢啲叫自爆，佢唔覆其實無人覺得係真 」、「多謝個判頭啦，又幫佢做好形象」、「係咪夾埋架，佢唔post出黎根本無人理」
撰文：東方新地圖片來源：ig＠stevencheung