41歲張致恒認巨債未清 淚崩認二仔患自閉症！5歲未識講嘢 因一事被當面斥責「唔識做爸爸」

41歲前Boy’z成員張致恒近日接受訪問時情緒崩潰，首次公開透露二兒子患有自閉症及過度活躍症，5歲仍未能開口說話，令他每日活在恐懼之中。這位轉行做搬運工的四子之父哽咽坦言，最怕自己離世後無人能照顧兒子一輩子。