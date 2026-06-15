41歲張致恒認巨債未清 淚崩認二仔患自閉症！5歲未識講嘢 因一事被當面斥責「唔識做爸爸」
張致恒哽咽憶述二兒子出生至今照顧辛酸
張致恒在訪問中直言四個兒子之中，二仔湊得最為辛苦。他透露二兒子自出生起腸胃已經極差，每晚必須由他背著才肯入睡，「佢一瞓底就喊」，試過整晚站著睡覺，有時只能坐在沙發上讓兒子趴在胸口。如今兒子快將5歲，情況不但沒有改善反而更加嚴重——仍然不會說話、無法表達自己，情緒一旦失控便會四處擲東西甚至打人，唯一能令他稍為平靜的方法就是咬著奶嘴。張致恒形容照顧難度隨兒子體型長大而急劇上升，太太雯雯與工人姐姐在體力上已漸漸應付不來。
帶自閉兒子搭巴士遭長者當面斥責不懂做父親
張致恒坦言帶二兒子外出最痛苦的並非體力消耗，而是旁人投來的奇異目光。他分享了一次深刻經歷：當日帶著咬住奶嘴的兒子等巴士，一對長者上車時望著他們說「咁大個仲畀奶嘴佢食，都唔知點做人阿爸」。張致恒坦言當刻內心非常憤怒，但明白對方根本不了解兒子的狀況，只能默默忍受。他強調「人哋嘅眼光係最難接受」，但作為父親，「生得出嚟就要負返責任」，即使要照顧到自己離世的一天，都會將所有責任放在兒子身上。他哽咽道出內心最大恐懼：「我好驚自己死咗之後，佢照顧唔到自己，又或者啲阿哥、細佬照顧唔到佢。」
張致恒承認巨債未清盼債主們高抬貴手
被問到債務狀況，張致恒坦承「真係未還晒」。他解釋一家六口每月開支高達3萬多元，「燈油火蠟」加上4名小朋友的使費數目龐大，每個月只能將剩餘的錢盡力償還給朋友。他懇求道：「雖然唔係好多，希望大家高抬貴手，我會盡力去搵錢同還錢畀大家。」張致恒強調現時經濟狀況正慢慢好轉，除了繼續做搬運工作外，早前更預告將復出舉辦個人演唱會，希望透過多方面收入加快還債速度。
從負評王到自力更生的四子父親轉變之路
張致恒與太太雯雯4年抱4，生育速度遠超賺錢能力，長期財困令他一度被封為「負評王」。不過自去年起他放下藝人身段轉行做搬運，多次被途人目擊大汗淋漓地送貨搬重物，自力更生的態度令公眾觀感逐漸改變。堪輿學家七仙羽曾透露借出六位數金額予張致恒一家應急，他其後亦公開道歉並強調有還錢之心。生完第4胎後，張致恒宣佈已經結紮，決心不再增添家庭負擔，專注工作還債及照顧患病兒子。
網民意外正評居多讚佢肯認低威返工養家
訪問曝光後，網民反應出乎意料地正面。有網民留言：「佢比李泳漢已經好好多，希望社會即使不支持他，也不要落井下石」，亦有人表示：「親眼見過張生落手落腳推BB車照顧小朋友，佢唔係吹水嘅」。多位網民稱讚他「起碼肯返工養家」、「肯認低威同肯返工，放過佢啦」。不過亦有人直言「都唔明生咁多個做乜」，更有家長建議他盡快為二兒子安排特殊學校及語言治療，把握治療黃金期。有SEN家長分享經驗指自閉症兒童有兄弟姊妹陪伴，社交發展會較好，鼓勵張致恒多花心思做訓練。