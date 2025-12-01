張致恒搬物資助災民獲讚 前女友莊韻澄罕見留言互動
張致恒收工即搬物資 失眠數日仍堅持助人
大埔宏福苑五級火災發生後，張致恒與物流公司同事主動參與救援工作，在社交平台上載多張搬運物資的照片。相中可見他戴著鴨舌帽和手套，與同事在貨車旁忙碌地搬運大包小包的物資及紙箱。張致恒坦言「呢幾日一直都訓得好差，因為真係好心痛」，但收工後仍即時與公司同事一起將物資送到簡易公屋，展現其對災民的關懷之心。他在帖文中寫道「盡我哋嘅能力做我哋要做嘅嘢，希望大家唔好睇少自己嘅能力」，鼓勵更多人參與救援工作。
張致恒呼籲全港齊心 勿輕視個人力量
張致恒在帖文中特別強調，雖然有些人未能親赴前線幫忙，但其實仍有很多事情可以做到，千萬不要看輕自己的能力。他寫道「雖然可能有啲人去唔到前線幫手，但係其實仲有好多嘢可以做到，千祈唔好睇少自己嘅能力，全香港嘅朋友們加油！」這番話充滿正能量，鼓勵每個人都能在災難面前貢獻自己的一分力量。張致恒自今年8月轉職做搬運工人後，一直在李嘉誠旗下的大型電器舖負責送貨工作，日曬雨淋出賣勞力，但面對災難時仍不忘回饋社會。
莊韻澄罕見留言支持 前度隔空互動惹關注
更令人意外的是，張致恒的前女友莊韻澄（前名莊端兒）亦在其帖文下留下「🙏🏻🙏🏻🙏🏻」的emoji表示支持，這是她罕見地公開對前男友的行為表示認同。張致恒隨即為莊韻澄的留言按讚，雙方的隔空互動引起網民熱議。雖然兩人已經分手多年，但在這個特殊時刻，莊韻澄選擇放下過往，對張致恒的義舉表示欣賞，展現了她的大度和善良。這次互動也讓網民看到，即使感情關係結束，但對於正面的行為仍可以給予支持和鼓勵。
網民大為改觀齊聲讚賞 稱讚浪子回頭金不換
張致恒的義舉獲得網民一致好評，不少人表示對他大為改觀。網民紛紛留言支持「其實你一直都心地好好嘅，所以始終都會有好日子到，加油啦」、「做返個好人咪幾好，人生一日未完仲可以重新黎過，加油」、「浪子回頭金不換，keep going bro」。更有網民認為「雖然你之前的事較令人理解…但佩服現在的你仍有心去幫人。加油」，顯示大眾對他近年來的轉變給予正面評價。張致恒過往曾因財務問題而備受關注，但如今他選擇腳踏實地工作，並在災難面前主動伸出援手，這種轉變確實值得讚賞和鼓勵。