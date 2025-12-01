張致恒搬物資助災民獲讚 前女友莊韻澄罕見留言互動

前男團Boyz成員張致恒近日因參與大埔宏福苑火災救援工作而備受關注，這位已轉行做運輸工人的藝人主動與同事為災民搬運物資，其義舉不僅獲得網民一致讚賞，更意外引來前女友莊韻澄罕見留言互動。張致恒透露連日來因災情而失眠心痛，但仍堅持在工餘時間投入救援工作，呼籲大家「唔好睇少自己嘅能力」，這番話深深打動了眾多網民。