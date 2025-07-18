40歲張致恒再做租霸回應妻離子散傳言 雯雯繼續放負態度兩極
40歲張致恆一家六口面臨無家可歸危機 夫婦兩人再做伸手黨被網民狠批
雯雯IG黑圖暗示骨肉分離
事件由雯雯昨日（17日）一則IG帖文引爆。她突然上載一張黑底白字圖片，附上4個小男孩及2隻狗狗的Emoji，並寫下「4子與2頭愛犬分開，終於面對」，字裡行間流露極度無奈與絕望。由於她早前透露因欠租被逼遷，有機會要尋求庇護服務，此帖文一出，立即引發網民熱議，紛紛猜測一家人是否因入住庇護中心而被迫分開，甚至猜測兩人6年婚姻告終，情況令人憂慮。
張致恒輕佻回應：又點樣妻離子散呀？
在雯雯發出絕望帖文後，張致恒亦曾在社交網發文求助：「有咩人可以幫到我…」。但今日（18日）他卻一改口風，在IG限時動態以輕鬆語氣澄清婚變傳聞，更直接反擊網民的猜測。他寫道：「錦鯉（咁你）有啲誇張，其實只係暫時未夠錢搬屋啫，又點樣妻離子散呀？」將嚴重財困說成只是「暫時未夠錢」，與雯雯的絕望形成強烈對比。
夫妻態度截然不同惹關注
雖然Steven在澄清時語氣輕鬆，試圖淡化事件的嚴重性，但另一邊廂雯雯卻繼續在社交媒體放負，更新狀態寫道：「又打風又黃雨」，心情顯然非常低落。
長期經濟困難成為關注焦點
張致恒夫婦的經濟困境並非一朝一夕，結婚6年來他們經常在網上求助，甚至被網民標籤為「伸手黨」。如今面臨被逼遷的危機，雯雯更透露有機會要尋求庇護服務，顯示他們的經濟狀況確實相當嚴峻。雖然Steven試圖輕描淡寫，但事實擺在眼前，一家六口的未來仍然充滿不確定性。
網民一面倒狠批：最慘係啲仔！
對於張致恒一家的最新情況，網民幾乎一面倒表示不滿，認為兩人應對自身行為負責。大批留言湧入討論區，狠批張致恒的態度：「老婆已經去到絕望邊緣，個老公仲可以講風涼話，真係不知所謂！」、「次次都係同一個劇本，欠租、求助、呻窮，可唔可以為四個仔女諗下？」、「有手有腳，點解唔正正經經搵份工養家？網絡乞討唔係長遠辦法。」、「最慘係四個小朋友同兩隻狗，佢哋無得揀！」，更有網民怒轟：「唔好再消費仔女博同情，快啲諗辦法解決問題啦！」