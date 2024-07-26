張致恒IG晒1相洗底力證修心養性 終於「變好仔」獲網民鼓勵

現年39歲的張致恒（Steven）近年屢陷財政危機，更經常被老婆雯雯公審好吃懶做。經歷多次在社交平台po收款qr code求捐錢後，張致恒早前終於在社交平台上晒出考獲地盤「平安卡」的照片，隨後亦被網民發現已在地盤開工。日前（25日）張致恒再次在社交平台晒出新相，力證自己真係修心養性賺錢養家！

