張致恒突發求網友捐$6,800 雯雯一家呻慘「紅到台灣」即被台網民一句恥笑！
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40歲的張致恒（Steven）長期經濟拮据，雖在寬頻公司擔任拉線工人，但養活一家六口仍入不敷出。他曾透露家庭每月開支逾3萬元，包括1萬多元租金、4至5千元外傭薪金及日常雜費。本月初，其妻雯雯表示租金高達1.5萬元，已欠租一個半月，若月底前無法清還，一家連同寵物恐面臨無家可歸的慘況⋯⋯
突發求助引關注 雯雯嘆改變遙不可及
5月25日，張致恒在IG Story緊急呼籲，寫下橙底白字：「我急需工作機會，今天必須籌到6800元，幫幫忙！」3小時後，雯雯也在Story發文：「差一點就能改變生活，卻還是行不通。」兩人的無奈求助引發網友熱議，未知是否會有善心人士伸出援手。
台媒聚焦張致恒困境網民心水清：香港人早就麻木了
香港藝人張致恒的財務困境近日引起台灣媒體關注，以「不戴套生4子養不起！40歲男星哭窮『求網友捐錢』爆欠房租恐無家可歸」為題報導，點出他因養育四子及欠租而面臨經濟危機，呼籲網友捐款的舉動引發廣泛討論。
報導刊出後，台灣網民留言反應強烈，質疑其行為：「笑死，自己爽卻要大家養」、「先把名牌賣掉，應該夠用一陣子吧！他老婆每隔幾個月就喊離婚或自殺，然後求捐款，香港人早就麻木了」、「沒錢不該努力賺錢嗎？」網友普遍對其求助方式表示不滿，認為應自力更生而非依賴捐款。
圖片來源：IG@stevencheung、IG@ugly__mama、三立新聞資料或影片來源：原文刊於新假期