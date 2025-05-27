張致恒突發求網友捐$6,800 雯雯一家呻慘「紅到台灣」即被台網民一句恥笑！

40歲的張致恒（Steven）長期經濟拮据，雖在寬頻公司擔任拉線工人，但養活一家六口仍入不敷出。他曾透露家庭每月開支逾3萬元，包括1萬多元租金、4至5千元外傭薪金及日常雜費。本月初，其妻雯雯表示租金高達1.5萬元，已欠租一個半月，若月底前無法清還，一家連同寵物恐面臨無家可歸的慘況⋯⋯