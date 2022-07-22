張致恒孖老婆開Live爆經常吵大鑊 網民狂送祝福：要白頭到老唔好分開
張致恒 一家五口獲朋友贊助遊迪欣湖
張致恒老婆雯雯早前向網民提到話希望生日帶囝囝去遊主題公園玩，近日她就出po講到獲朋友贊助，成功帶全家去遊迪欣湖影全家福，至於點解冇去到迪士尼？原來因為雯雯只打了一針，未夠三針入唔到去，她說；「31歲生日……食咗個麥當勞，去咗迪欣湖影全家福，兩個仔玩得好開心好攰，有朋友速遞蛋糕過嚟好感動，有朋友訂咗個好大嘅蛋糕真係好開心，老公訂寶寶最鍾意嘅公仔嘅蛋糕，寶寶可以有新玩玩具，返屋企食左個越南粉切咗個蛋糕，仲有寶寶唱嘅生日歌，同大家開咗個直播傾咗陣計，已經好滿足。」又多謝其朋友全日贊助她完成願望：「如果唔係我諗我真係笑唔出。」
爆雯雯發脾氣掟碗
在Live中張致恒坦承和雯雯經常嗌交，雯雯話：「我係對住佢先係咁！對住佢係好難可以控制！」張致恒更大爆雯雯發火時唔止動口咁簡單：「佢成隻碗掟落地下，然後爛晒，鎅到我成隻腳都係！」相當火爆。網民對此紛紛送上祝福：「祝你地白頭到老，永結同心，咪放對方出黎為害人間」、「我覺得佢哋好襯，都係半斤八兩」、「要兩公婆都係癲先可以一齊」、「希望你哋唔好離婚，你哋各自做緊善事㗎」、「要白頭到老，唔好搞其他人呀！」、「成功爭取到上娛樂版，總好過上港聞版」等等。
雯雯爆鍾意張致恒原因
雯雯又在Live中直認有經濟壓力：「經濟梗係大壓力，咁多人！」引來不少網友提意見：「生多一個就可以申請大公屋，咁就冇晒經濟壓力」、「生多啲可以攞多啲綜援」等。之後雯雯更講到鍾意張致恒的原因：「係因為我覺得佢對我啲狗好好！」而張致恒就直認對三個囝囝有偏心︰「一定偏心寶寶（大仔張天寶），因為始終佢係大仔。」獲網民大讚夠老實。最後張致恒又提到自己同珠寶公司合作的新工作，表示將會開Live送禮物給網友，叫大家多多留意。
重溫張致恒反口拒結紮想再追多個女 老婆雯雯21字回應
張致恒同太太雯雯3年抱3，曾被網民質疑「已經咁窮，點解仲要再生？」、「點解唔結紮？」等問題，對此早前張致恒受訪時，曾表示正在考慮做結紮手術，不過近日他在社交網開Live，就改口表示有意在5年後再追多個女！日前雯雯趁生日同網民大玩「你問我答」時，亦被追問到這個問題，她就以21字作出回應。
張致恒 預告等5年後再生：要畀老婆休息吓
現年37歲的張致恒日前一邊在家中湊住3個囝囝一邊開Live回答網民問題，被有網民問到會否追多個女？他初時表示：「唔追喇！生3個都係仔，仲追？驚我老婆個肚跌咗落嚟！」但之後又改口話：「或者5年後，如果情況許可就追多個女，都係嗰句，同我老婆都驚再追多個仔出嚟就大鑊！成屋都係男人，陽氣過盛。」至於點解要等5年後？他回答：「都要畀老婆休息吓，係咪呀？呢3年佢都好辛苦，生咗3個。」
爆Seed反擊網民：邊個話有錢先可以養咁多個？
張致恒直言雖然湊3個小朋友好攰，但認為這是一種緣分：「好多人點博都博唔到個小朋友出嚟，我就唔知點解走咗3件出嚟。」之後網民又追問他是否有錢養咁多個？張致恒即反寸網民：「一定要有錢先養到咁多個？邊個話有錢先可以養咁多個？」有網民更質疑他1個都未教好仲生3個？他反問：「咁都唔關你事㗎，係咪先？生3個係我嘅問題。不如擔心我嗰啲人顧吓自己先，連自己都未顧掂，做咩理我啲嘢？我又唔係要你幫我湊，係咪先？」
老婆雯雯指「咁多胎都係意外」
張致恒太太雯雯就趁著她的31歲生日前夕，在社交網同網民大玩「你問我答」，也有網民詢問她會否想追多個女？雯雯回答︰「雖然一直好想有個女，但冇得強求，而家已經好滿足。」而講到之前生3胎其實都係意外時，有網民再追問「意外」的意思，她就解釋：「其實大家會唔會太執著同埋太敏感有冇避孕呢？我話意外嘅意思係冇特別諗過同做啲乜嘢令到有小朋友，我意外嘅意思係自然就有咗。」
生日願望想帶囝囝去主題公園
之前雯雯在社交網晒出帶兩個囝囝去公園玩的影片，當時有網民提議他們去海洋公園玩，雯雯就話：「我都好想可以帶佢哋去，不過去就會畀人鬧。」在今次「你問我答」中，她也提到自己的生日願望係：「好想可以喺冇人責罵情況下，帶佢哋（小朋友）去迪士尼同海洋公園，呢樣係我覺得最對唔住佢哋，咩童年都畀唔到。」面對網民的追問，雯雯就解釋：「當你生活上需要別幫助，好自然別人就會對你有管制。」似乎意有所指。
雯雯和網民的部分「你問我答」：