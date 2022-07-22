張致恒孖老婆開Live爆經常吵大鑊 網民狂送祝福：要白頭到老唔好分開

張致恒（Steven）近日和太太雯雯都密密開Live，回答了不少網民提問，日前兩人趁住雯雯31歲生日，更一家五口一齊開Live，期間兩公婆認經常吵大鑊，張致恒更大爆雯雯發火時會成隻碗碇落地！這番說話引來不少網民向二人狂送祝福，直言希望他們能夠白頭到老：「唔好放其中一位出去為害人間！」