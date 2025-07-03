張致恒欠租2個月被業主終止租約 雯雯稱「終於做租霸」強行解釋原因

被封為「一手好牌打到爛嘅香港藝人」嘅張致恒（Steven）與妻子區燕雯（雯雯）育有四名子女，這個大家庭卻長期處於財務困境中。今年5月，雯雯在社交媒體上透露，由於拖欠租金達一個半月，業主已經要求他們在9日後必須搬離現居住的房子，全家人面臨無家可歸的窘境，雯雯更表示：「終於做租霸。」