雯雯IG驚爆55字絕情割席信！踢爆張致恒幕前作假 驚傳7年婚姻正式玩完

前Boy’z成員張致恒近日頻頻受訪大談照顧患病兒子辛酸，更公開感謝太太雯雯付出，成功挽回不少同情分。不過其妻區燕雯隨即在Instagram發布黑底白字動態怒轟丈夫虛偽，更疑似宣告正式分開，結婚7年婚姻再次亮起紅燈。