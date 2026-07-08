雯雯IG驚爆55字絕情割席信！踢爆張致恒幕前作假 驚傳7年婚姻正式玩完
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前Boy’z成員張致恒近日頻頻受訪大談照顧患病兒子辛酸，更公開感謝太太雯雯付出，成功挽回不少同情分。不過其妻區燕雯隨即在Instagram發布黑底白字動態怒轟丈夫虛偽，更疑似宣告正式分開，結婚7年婚姻再次亮起紅燈。
雯雯IG限時動態怒斥張致恒螢幕前裝好爸爸
7月5日晚，雯雯突然在Instagram限時動態連發多則黑底白字訊息，矛頭直指張致恒近期接受訪問時展現出來的「愛妻顧家」形象。她怒不可遏地寫道：「不要在世人面前再裝，沒意義的」，字裏行間暗示張致恒在鏡頭前表現出來的深情模樣並非真實。雯雯更進一步表明兩人早已心態決裂，直言雙方是「唔同世界、唔同前路、唔同觀點既人，就係要走向不同方向」，並向張致恒強硬表態：「你既選擇我祝福你，但我唔會同小朋友陪你癲」。
張致恒暫未回應雯雯連環炮轟
截至目前，張致恒尚未就雯雯的公開發文作出任何回應。翻查其社交平台，最近的帖文仍然是分享工作日常及健身成果，未有提及家庭狀況。事實上，張致恒早前接受內地平台訪問時，曾罕有地公開多謝太太雯雯的付出，又大談照顧患有自閉症及過度活躍症二仔的辛酸經歷，表示帶兒子外出時經常遭受途人奇異眼光，企圖建立好爸爸形象重返娛樂圈。
結婚7年風波不斷雯雯曾多次公開數落老公
41歲張致恒於2019年7月宣布與粉絲雯雯結婚，二人「四年抱四」育有四名兒子。不過這段婚姻一直風波不斷，張致恒早年因桃色醜聞形象大插水，之後淡出娛樂圈轉行做搬運工養家。雯雯過去亦曾多次在社交媒體上公開訴苦及數落老公，兩人關係長期處於緊張狀態。張致恒近期積極「洗底」復出登台，勤力健身操fit，本以為生活正慢慢重回正軌，卻再次被太太公開拆穿。
網民反應兩極有人同情張致恒有人撐雯雯
雯雯的言論曝光後隨即引發網民熱議，反應呈現兩極化。不少網民認為張致恒已經努力改過，質疑雯雯的做法：「佢老公已經好努力，點解身為老婆經常要係老公稍微有好評嘅時候，就出post落井下石」、「最唔想佢翻身就係佢老婆」、「個老公事業同形象稍為有點起色，佢就出嚟搞破壞」。不過亦有網民力撐雯雯，認為清官難審家庭事，外人根本不了解二人的真實相處情況，旁人無權批判她的決定。
資料或影片來源：原文刊於新假期