張致恒黑雨中做搬運工慘變「落湯雞」 夫婦曾被迫分開住庇護中心
張致恒與老婆區燕雯（雯雯）育有4個兒子，但一家六口長期面臨經濟困難。早前因為欠租問題，收到業主終止合約通知書，雯雯曾在社交媒體放負表示「決定做租霸」，甚至可能要入住庇護中心。上月更在IG Story以黑底白字寫道：「不要給希望，不要逼到絕望。再見殘酷的世界。」負面情緒令人非常憂心。
為養家黑雨中辛苦搬雪櫃
長期需要找工作的張致恒，最近已沒有做電纜拉線工人，轉做送電器搬運工人已有一個月。早前有傳媒拍到張致恒在黑雨下開工的辛酸一幕，只見他獨自用鐵車推住一部大雪櫃，然後再揹上唐樓，過程中吃盡苦頭。由於當時張致恒未有穿着雨衣，由頭淋到腳變成「落湯雞」，但仍然匆忙地跑了幾趟，之後才上貨車吃飯盒充飢，畫面令人心酸。
入不敷支被迫向人求助
張致恒接受訪問時直認家庭長期入不敷支，要買奶粉、交租、請外傭等開支龐大，無計可施下逼於無奈向人求助，但坦言既尷尬又無奈。他表示現在除了人工外，搬貨上唐樓時收到的小費亦可以自己袋，能幫補少少來買奶粉給4個兒子。對於一個曾經的藝人來說，這種轉變確實不容易適應，但為了家庭他都願意承受。
夫婦曾被迫分開住庇護中心
張致恒承認曾因舊租約到期後，一時間未找到平價單位，在社工建議下入住庇護中心。但由於庇護中心只能收容女性和小孩，他和老婆要短暫分開住，這對本來已經面臨困境的夫婦來說更是雪上加霜。幸好最近終於以月租9千元覓得新居所，比之前雯雯透露的每月租金約1.5萬元足足平近一半，總算減輕了經濟壓力。而張致恒亦非常感謝老闆的雪中送炭預支薪水，讓他可以支付搬屋開支。總算暫時解決了燃眉之急。
拒絕放棄4個兒子宣言
對於有人建議張致恒將4名兒子暫時交予保良局照顧，讓夫婦專心工作賺錢，但他一口拒絕並激動地說：「一定唔會放棄！一世都唔會！啲仔係我條命嚟！」
