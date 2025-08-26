張致恒黑雨中做搬運工慘變「落湯雞」 夫婦曾被迫分開住庇護中心

張致恒與老婆區燕雯（雯雯）育有4個兒子，但一家六口長期面臨經濟困難。早前因為欠租問題，收到業主終止合約通知書，雯雯曾在社交媒體放負表示「決定做租霸」，甚至可能要入住庇護中心。上月更在IG Story以黑底白字寫道：「不要給希望，不要逼到絕望。再見殘酷的世界。」負面情緒令人非常憂心。