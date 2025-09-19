40歲張致恒IG自爆陷「半死狀態」｜為養一家六口捱到殘 網民罕見留言打氣
廣告
40歲的張致恒（Steven）近年為養活一家六口，生活壓力巨大，日前他突然在社交平台發布一張憔悴病容照，自揭身體已達「半死狀態」，滿頭白髮的模樣令人憂心。究竟是甚麼壓力讓他倒下？而網民這次的反應竟一反常態，令人大感意外。
張致恒9字突發文揭半死狀態
現年40歲的張致恒日前在Instagram限時動態上，以短短9個字揭露自己身體亮起紅燈，他寫道：「半死狀態，好耐冇病過」，似乎是工作負荷過重，令許久沒有生病的他終於倒下。從他上載的自拍照可見，他雙眼緊閉，面色蒼白，髮尾和鬢角更有明顯的斑白痕跡，看起來相當疲憊，健康狀況令人擔憂。
張致恒為頭家轉職搬運工人
張致恒與老婆雯雯婚後育有四子，一家六口的經濟重擔全落在他身上。為了養家，他早已洗心革面，努力工作，曾被發現做過小食店、外賣員、成人用品店店員及地盤工等。早前更有媒體目擊他轉職為搬運工人，在黑色暴雨下獨自搬運大型雪櫃上唐樓，工作相當辛勞。他曾透露，一家人每月開支超過30,000元，單是租金已佔去10,000多元，還要支付外傭薪金約5,000元。
老婆雯雯曾自認做租霸惹負評
張致恒一家近年屢次因財困問題成為新聞人物，更曾因欠租而被業主終止租約。其太太雯雯早前更曾在社交平台發文，直指自己終於要做「租霸」，引來大量網民批評。不少網民不齒二人經常在網上放負及尋求金錢援助，更狠批雯雯沒有工作，卻在財政壓力沉重下仍堅持聘請外傭，留言直斥：「懶過X」、「真係乞錢都乞得冇D誠意，打個幾隻字都要錯別字」。
網民反應兩極 罕見留言打氣
雖然過往不少網民對張致恒一家的行為頗有微言，但這次見到他病倒，卻罕有地送上溫暖。許多網民紛紛留言為他打氣：「加油啊！屋企得你一個搵錢」、「經濟支柱唔好倒下啊」、「小心身體！加油」。不過，仍有部分網民對他們的財政狀況感到不解，特別是為何總能找到業主租屋給他們，留言表示：「真心覺得佢哋幾X勁，全香港都知佢哋冇錢交租，但每次都仲搵到人租俾佢哋」。
圖片來源：IG、IG@stevencheung、YouTube@uglymama、IG＠stevencheung、IG@ugly__mama、雯雯IG資料或影片來源：原文刊於新假期