「離婚KOL」雯雯再發功怒轟張致恒1句冷漠回應 揭懶理兒子呼吸困難要入院
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張致恒（Steven）過去曾多次被老婆雯雯炮轟，甚至講到要離婚，因此被封「離婚KOL」。今日（9日）雯雯突然再以黑底白字發文怒轟Steven！
張致恒 被雯雯鬧爆只顧招呼朋友
張致恒（Steven）最近開始做「職安真漢子」，似乎收心養性準備做個顧家好男人，但雯雯在社交平台上的發文中提到，家中最近病毒橫行，家人相繼生病，其中情況最為嚴重的是他們的三仔朗朗，因呼吸問題需要入院。雯雯指責Steven在兒子病重時，不但沒有給予應有的關心，反而還忙於應酬朋友，並對她進行責罵。雯雯更踢爆Steven當時曾說了一句：「佢依家仲有呼吸咪得。」
雯雯：係呀，我靜咗咁耐又出嚟發癲
雯雯在其IG Story中詳細描述了當日事發的經過：
「係呀，我靜咗咁耐又出嚟發癲。
屋企存在病菌一個傳一個，仲要全部未病好。今日帶一個朋友小朋友嘔咗回家沖涼，坦白講對人哋同自己小朋友負責任嘅，係咪唔應該呢個時候去博？我知道呢位朋友幫咗我哋好多，我哋係冇可能拒絕，但咁多小朋友，我相信真心朋友嘅會明白。
今日朗朗仲要呼吸唔到，要立刻去醫院，當時你喺出面招呼緊朋友，仲要走入嚟大大聲鬧我，連朗朗辛苦到喊到咁犀利都望咗我一眼，細細聲叫咗我一聲媽咪。再到我媽打來聽到我喊都安慰我，叫我快帶朗去醫院，你？！
最記得：佢依家仲有呼吸咪得。」
撰文：東方新地圖片來源：IG@ugly__mama、IG@stevencheung