張致恒老婆雯雯出po講關係結束 身心疲累陷崩潰狀態 疑夫妻感情亮紅燈

張致恒早前為兒子報名入讀幼稚園時遭校長歧視，他不忿公開斥問「難道我個仔就唔配讀書嗎？」、「有一個咁樣嘅爸爸就唔可以係呢個社會立足嗎？」作為太太的雯雯，看不過眼老公被網民鬧爆，在社交網上發文列出十點來反擊網民，幫老公出頭。日前雯雯突然感情出po講關係結束，被指與張致恒有關。

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