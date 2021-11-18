張致恒老婆雯雯出po講關係結束 身心疲累陷崩潰狀態 疑夫妻感情亮紅燈
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張致恒 是非未停過
張致恒近年負面新聞不絕，與太太區燕雯（雯雯）於19年奉子成婚，兩年抱兩，一腳踏兩船又欠債的新聞，令他形象插水，更曾一度被迫轉行，雖然婚姻關係不被看好，但他曾揚言會努力搵錢養家，照顧太太及兩個仔。
雯雯 突然感性撰文
早前幫兒子報學校遭歧視，張致恒老婆雯雯繼續維護老公，不過昨日(11月17日)，雯雯突然在IG感性撰文，文中提及關係結束，外界猜測是與張致恒關係生變。雯雯在限時動態上載一張單人相並留言：「每一段關係嘅結束，都係為咗有更好嘅將來。每一個選擇，都係考慮得好清楚之後嘅路點樣係最好。沒有仇恨沒有怨恨，對日後會更好。」她的留言沒有講明與誰結束關係，非常耐人尋味。
人妻人母唔易做
全職媽媽從來都唔易做，雯雯既要照顧只有2歲的天寶和1歲的天牧，還要擔心老公張致恒，相信身心都疲累，日前她曾在社交網寫文訴辛酸，她說：「生咗小朋友嘅媽媽，有冇發現自己愈嚟愈冇存在感，亦都唔知道自己嘅存在價值喺邊。呢兩日我簡直係崩潰狀態，照顧住兩個小朋友，再加上好多屋企唔同嘅突發事，再加埋自己病得好犀利，無論係心理身體生理都完全錯晒。上呼吸道炎，如果除咗長期戴口罩，有其他辦法唔會傳到畀屋企就好。」據知張致恒因工作不在香港，雯雯在這個時候講關係結束，唔通真係頂唔順？
張致恒 為愛兒報讀幼稚園遭歧視
正所謂「禍不及妻兒」，但總是有人會將兩者聯想起來，全因張致恒2歲兒子張天寶已到可入讀幼稚園之年，作為爸爸的張致恒當然要為愛兒尋找心儀的學校，但當張致恒為仔仔報名時，卻遭到學校校長歧視，令張致恒大為氣憤，更在社交網上發文表示：「其實真係好嬲，雖然我係曾經犯過好多錯，大家唔原諒我唔緊要，但係點解我同個仔去報名幼稚園要畀個校長歧視，難道我個仔就唔配讀書嗎？有一個咁樣嘅爸爸就唔可以係呢個社會立足嗎？你作為一個幼稚園嘅校長講到自己唔會放過任何一個教小朋友嘅機會，就要講到明因為我嘅原因唔畀我個仔機會讀書嗎？ 邊間幼稚園我就唔講啦，費事話我影響佢名氣！」
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網友鬧爆：唔係歧視，係驚你冇錢交學費
張致恒的貼文一出，有不少媒體報導，網友看到後也紛紛留言直指張致恒自己所犯的過錯，現已累到下一代：「唔係歧視，係驚你冇錢交學費，或者驚有人去幼稚園追債」、「自己累咗個仔，仲好意思攞出嚟講」、「驚佢欠學費唔肯交」、「一向都係父債子還㗎啦。唔係未聽過呀」、「信用評價丫，大佬。影響三代」、「與其指責人歧視，不如檢討吓自己點解畀人感覺不可信～ 禍害個仔嘅係身為人父嘅自己囉～」等等。
雯雯：佢只係犯咗10個有9個男人會犯嘅錯
張致恒太太雯雯看到廣大網友都大鬧她的老公張致恒，昨晚（26日）即在其社交網上列出十個重點來反擊網友，為老公出頭：
雯雯留言全文：
1. 我個仔冇報任何名校。
2. 我個仔冇報任何喺九龍塘嘅學校 。
3. 我個仔係未做任何學校嘅面試。
4. 身教係好重要，但係我個仔爸爸唔係殺人犯，佢只係犯咗10個有9個男人會犯嘅錯，咁樣並唔代表佢個仔一樣會犯呢個錯。
5. 我個仔只有兩歲半，佢將來會係一個點樣嘅人冇人可以預知，所以冇人有資格去批評佢。
6. 如果一個小朋友連面試都未面，個校長就話唔收，咁樣會唔會太過有問題。
7. 我哋從來冇渴望過一定要入呢間學校，冇接觸過個小朋友就話唔收，我都唔會想我小朋友讀一間咁樣嘅學校。
8. 你哋全部都只係睇表面，只係喺度停留係一件2019年發生嘅事，而家都已經2021年，如果呢段時間你哋係有喺張致恒身邊同佢相處，兩年後嘅佢係一個點樣嘅人，你就有資格去講，但係如果你仲停留喺兩年前，咁不如你而家了解咗先去評論咁多嘢。
9. 我哋係窮，但係並唔代表我個小朋友冇資格去讀書。
10. 我係唔會畀任何一個機會有人可以去傷害我嘅小朋友！